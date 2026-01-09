El día de ayer jueves 8 de enero de 2026, se inauguró el Ferry Vallarta, una embarcación concebida para ofrecer un servicio moderno, seguro y eficiente que amplía las opciones de transporte y experiencias turísticas en Puerto Vallarta.

El transporte inicia operaciones con capacidad para 400 pasajeros y un recorrido que conecta Puerto Mágico, Muelle de los Muertos y Yelapa, en viajes de hora y media, tres veces por semana. La embarcación cuenta con tres motores de 600 caballos de fuerza, aire acondicionado y una tripulación profesional y certificada.

Se estima que el Ferry Vallarta preste sus servicios a cerca de 600 mil visitantes al año que obtendrán experiencias en sitios como Muelle de los Muertos, Marina Vallarta, Mismaloya y Costa Careyes en un turismo que fomenta la convivencia armónica con el entorno, promoviendo prácticas más conscientes y responsables.

¿Cuánto cuesta y como utilizar el Ferry Vallarta?

El transporte marítimo operará martes, jueves y sábados, con salidas al mar desde el muelle Espigón en Marina Los Peines a partir de las 9:00 horas. En el recorrido tendrá una escala un el muelle de Los Muertos alrededor de las 9:30 horas y de ahí saldrá para Yelapa. La salida de regreso está programada a las 16:00 horas para llegar a Puerto Vallarta cerca de las 18:00 horas. De esta manera, los turistas y locales que utilicen este servicio tendrán la posibilidad de visitar diferentes playas dentro del municipio.

Hay que señalar que tanto los horarios de salida como el trayecto de la embarcación están sujetos a las condiciones climáticas Puerto Vallarta, por lo que deberás revisar el ambiente durante la fecha en la que deseas utilizar este nuevo servicio turístico, así como preguntar directamente con los organizadores.

El precio será de $990 pesos por adulto y de $500 pesos para niños de 4 a 11 años. Sin embargo, con motivos de impulsar el uso del Ferry Vallarta tras su inauguración, durante todo el mes de enero se ofrecerá una tarifa especial de 2 adultos por $600 así como 2 niños por $300 pesos.

¿Qué incluye la compra del boleto del Ferry Vallarta y qué se recomienda llevar?

Esto incluye tu experiencia en el Ferry Vallarta:

Crucero escénico : Vistas espectaculares de la costa y las montañas..

: Vistas espectaculares de la costa y las montañas.. 4 horas en Yelapa : Tiempo suficiente para caminar a la cascada, nadar o recorrer el pueblo..

: Tiempo suficiente para caminar a la cascada, nadar o recorrer el pueblo.. Máxima comodidad : Ferry con aire acondicionado y capacidad para hasta 400 pasajeros.

: Ferry con aire acondicionado y capacidad para hasta 400 pasajeros. Servicio a bordo: Bar con cocteles, cervezas y snacks disponibles para su compra.

Esto debes llevar para disfrutar de tu viaje en el Ferry Vallarta:

Qué llevar: Traje de baño, toalla, bloqueador solar, gorra/sombrero y calzado cómodo para la caminata a la cascada.

Recomendación: Traiga efectivo . Es el principal método de pago para la tarifa portuaria, alimentos/bebidas a bordo y actividades o compras en Yelapa.

. Es el principal método de pago para la tarifa portuaria, alimentos/bebidas a bordo y actividades o compras en Yelapa. Actividades opcionales: En Yelapa puede contratar extras como paseos a caballo o tours guiados directamente con proveedores locales.

puede contratar extras como paseos a caballo o directamente con proveedores locales. Se recomienda reservar con anticipación .

. Las embarcaciones cuentan con baños para mujeres y hombres.

Todo el equipo de seguridad está incluido.

La tripulación es bilingüe (inglés y español).

Los horarios de salida pueden variar según las condiciones del clima.

