El 2026 comenzó hace trece días, sin embargo, las y los tapatíos ya se arremolinan en las recaudadoras para cumplir con el pago del predial; una de las obligaciones fiscales más importantes para quienes son propietarios de una casa, departamento, terreno o local comercial. Con el fin de propiciar esta retribución, el Ayuntamiento de Guadalajara facilita su pago a través de internet.

Gracias a esto, la población tapatía podrá cumplir con el pago del impuesto desde casa, usando su celular o computadora, de manera rápida, segura y disponible la mayor parte del día.

¿Qué descuentos se aplicarán en 2026 para el predial?

En pleno 2026, el gobierno mexicano mantiene el mismo patrón de descuentos por pronto pago. Según informa la Secretaría de Administración y Finanzas, todos aquellos contribuyentes que liquiden su pago antes de concluir el mes de enero, recibirán hasta 8% de descuento.

A partir de febrero, el descuento se reduce a 5% durante sus 28 días. No obstante, a partir de marzo y, el resto de meses restantes, el predial deberá pagarse sin ningún descuento y, al contario, puede que inclusive con recargos.

Requisitos para pagar el predial 2026 en línea

Antes de iniciar el proceso del pago online de tu predial en Guadalajara, deberás sí o sí tener a la mano: acceso a internet; una tarjeta de débito o crédito para pagar; y un correo electrónico (este es opcional). Y, el más importante, tu número de cuenta predial o clave catastral, que incluye:

N° de recaudadora

Tipo de inmueble (rural/urbano)

N° de cuenta

Dicha información la podrás encontrar en la esquina superior derecha de tu recibo, acá abajo te dejamos el ejemplo:

ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara

Una vez tengas todo lo anterior, ingresa al enlace siguiente: https://pagoenlinea.guadalajara.gob.mx/impuestopredial/#/consulta. Llena todos los recuadros y pica en la leyenda “No soy un robot”, para que la página te permita acceder.

ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara

Es mucho, muy importante que verifiques que los datos del predio sean correctos, como la ubicación y el nombre del propietario. No vaya a ser que le pagues la deuda a un desconocido.

ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara

Posteriormente, el sistema te ofrece dos formas de pago: con tarjeta bancaria y mediante orden de pago para finiquitar en un cajero o sucursal. Pero, mucho ojo, si pagas a través de internet, las únicas apps con disponibilidad son: BBVA, Banamex, Santander y NetPay. No te aceptarán otro banco.

ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara

Cabe puntualizar que, según la página oficial, si realizas el pago por este medio (en línea), deberás aguardar 5 días hábiles para que el ayuntamiento tapatío lo valide y acredite en tu cuenta del predial.

Te recomendamos ser paciente y NO refrescar en ningún momento la página para que no te dupliquen el cobro. Una vez que hayas concluido tu pago, la web te permitirá descargar un “RECIBO SALVO BUEN COBRO” , el cual avala tu importe.

Tras los 5 días hábiles que ya mencionamos, deberás reingresar al enlace con tus datos catastrales para descargar el comprobante conciliado y aplicado.

AO

