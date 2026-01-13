Tarjeta Única Jalisco: la lista de funciones que sí aplican para menores de edad

El pasado lunes 12 de enero, el gobierno del Estado abrió el registro para acceder a la Tarjeta Única de Jalisco. Se trata de una herramienta que brinda apoyos sociales, servicios de movilidad y beneficios gubernamentales. La vigencia de la tarjeta es hasta 2030 y, a partir de 2026, será el medio principal para concentrar los apoyos sociales en Jalisco.

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Única Jalisco?

La Tarjeta Única Jalisco tiene el principal objetivo simplificar trámites, evitar registros duplicados y facilitar acceso a programas del Gobierno de Jalisco mediante un solo registro. La ventaja es que no solo la población mayor de edad puede acceder a estos beneficios, sino también los menores de edad; no obstante, existen algunas variantes que se deben de considerar a la hora de llevar a cabo el registro. A continuación te decimos cuáles son.

¿Cómo registrar a un menor en la Tarjeta Única Jalisco?

El registro de la Tarjeta Única de Jalisco se realiza en línea y es a través del portal oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx.

El adulto responsable del menor de edad deberá ingresar sus datos personales:

INE vigente (domiciliada en Jalisco)

CURP

Teléfono celular

y correo electrónico

Una vez finalizado el registro, el sistema envía un correo de confirmación con la cita asignada. En la fecha indicada, el titular debe acudir al módulo correspondiente, dar el comprobante para poder recibir la Tarjeta Única Jalisco.

Gracias a esta opción, los menores de edad también podrán tener acceso a estos beneficios, como la facilitación de trámites, y la reducción de filas para hacerlos, siempre y cuando sea bajo la supervisión de un adulto responsable.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS