Tarjeta Única Jalisco: ¿Cuál será el precio del pasaje a quienes no la tramiten?

Este año el transporte público en Jalisco entrará en una nueva etapa con la implementación de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, un instrumento que concentrará subsidios y beneficios estatales, entre ellos el apoyo directo al pago del pasaje.

Esta tarjeta busca garantizar tarifas accesibles y mayor control en el sistema de movilidad, pero también plantea una diferencia clara entre quienes adopten este mecanismo y quienes no lo hagan.

La principal duda entre los usuarios gira en torno a una pregunta concreta: ¿cuánto costará el pasaje para quienes no tramiten la Tarjeta Única? La respuesta, de acuerdo con los lineamientos oficiales, implica un pago más alto por viaje y la pérdida del subsidio que otorgará el Gobierno del Estado.

¿Cuál será la tarifa sin la Tarjeta Única?

El nuevo esquema tarifario contempla una tarifa técnica de 14 pesos por viaje en el transporte público de Jalisco. Este monto se calcula a partir de factores como inflación, costos de operación, combustibles, mantenimiento de unidades y salarios del personal, y representa el costo real del servicio.

Quienes no cuenten con la Tarjeta Única deberán pagar esta tarifa completa cada vez que utilicen el transporte público.

En contraste, los usuarios que sí tramiten y utilicen la Tarjeta Única pagarán una tarifa preferencial de 11 pesos por viaje, gracias a un subsidio de 3 pesos que absorberá el Gobierno de Jalisco. Este apoyo se mantendrá vigente durante un periodo de cinco años, en los que la tarifa para los usuarios con tarjeta permanecerá congelada.

¿Cómo y cuándo se puede solicitar la Tarjeta Única?

El proceso de prerregistro para obtener la Tarjeta Única al Estilo Jalisco inicia el 12 de enero de 2026 mediante la plataforma oficial del programa. Posteriormente, comenzó la distribución del plástico en módulos habilitados por la Secretaría de Transporte y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Las autoridades estatales informaron que la entrega de la Tarjeta Única no tendrá restricciones en cuanto a cantidad y que estará disponible para todas las personas residentes en Jalisco que deseen tramitarla, con el objetivo de garantizar el acceso generalizado al subsidio del transporte público.

¿Cuándo entrará en vigor la medida?

El nuevo esquema tarifario comenzará a aplicarse a partir del 1 de abril de 2026, fecha en la que el uso de la Tarjeta Única será determinante para acceder al precio subsidiado del pasaje. Desde meses antes, el Gobierno del Estado inició el proceso de prerregistro y entrega de tarjetas para facilitar que los usuarios realicen el trámite con anticipación.

Las autoridades han reiterado que la Tarjeta Única será gratuita, no tendrá límite de entrega y estará disponible para todas las personas que la soliciten, con el fin de que nadie quede excluido del subsidio por falta de acceso al plástico.

YC