Refrendo Jalisco: Estos son los mejores descuentos para aprovechar en 2026

El Gobierno de Jalisco arrancó el 2026 con una serie de incentivos diseñados para facilitar el cumplimiento de los trámites vehiculares y aliviar el gasto de las y los contribuyentes.

Bajo un nuevo esquema que combina precios accesibles, beneficios fiscales y opciones flexibles de pago, las autoridades estatales buscan mantener altos niveles de recaudación sin descuidar el bolsillo de la ciudadanía.

Los mejores descuentos en el Refrendo Vehicular para aprovechar en 2026

En este contexto, el Refrendo Vehicular conserva su costo de mil pesos para automóviles y 600 pesos para motocicletas, e incluye beneficios adicionales como descuentos por pronto pago y verificación vehicular sin costo.

Durante los primeros meses del año, quienes realicen el trámite en línea pueden acceder a un descuento del 5%, además de aprovechar otras promociones vigentes en distintos trámites relacionados con multas, recargos y fotoinfracciones.

De acuerdo con el Jefe del Servicio Estatal Tributario (SET), Carlos Arias Madrid, estos incentivos han tenido una respuesta positiva por parte de la población, pues tan solo en la primera semana de enero de 2026, la recaudación por refrendo vehicular alcanzó los 188 millones de pesos, lo que representa un aumento de 12.23% respecto al mismo periodo del año anterior, resultado de la ampliación de horarios, la eficiencia de los sistemas y el impulso al pago digital.

Además del refrendo, durante todo el año se mantiene un descuento del 70% en diversos trámites vehiculares, así como rebajas de hasta 60% en el pago en línea de multas estatales y recargos durante enero y febrero. Para quienes opten por hacerlo de manera presencial, el descuento será del 50%, a lo que se suman promociones bancarias, meses sin intereses y convenios de pago en parcialidades, puedes consultar tu recaudadora más cercana en: https://hacienda.jalisco.gob.mx/recaudadoras

El Gobierno estatal recordó que las personas que ya pagaron su refrendo 2025 y aún no realizan la sustitución obligatoria de placas cuentan con una prórroga para hacer el canje gratuito durante enero, febrero y marzo de 2026, conforme a un calendario por terminación de placa. No obstante, quienes ya tengan su verificación vehicular pueden agendar su cita sin importar este criterio.

Finalmente, las autoridades subrayaron que el fortalecimiento del pago en línea ha sido clave, pues en lo que va del año el número de trámites realizados por esta vía se ha triplicado en comparación con el mismo periodo de 2025, consolidando un modelo más ágil, accesible y seguro para la ciudadanía, si quieres realizar tu pago, puedes acceder a: https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/ e ingresar los datos: número de placa, número de serie, número del motor y nombre del propietario.

Con información de Rubí Bobadilla.

