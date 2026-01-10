FEU: ¿Dónde estarán los módulos para las credenciales con descuento en transporte público?

Luego de semanas de manifestaciones e inconformidades por el aumento a la tarifa del transporte público, este sábado el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Fernanda Romero, anunciaron que se llegó a un acuerdo para frenar el costo del transporte en cinco pesos para los estudiantes del Estado.

A través de un video publicado en las redes sociales del gobernador, se dio a conocer que la medida propuesta por la FEU busca hacer frente al impacto económico y social que supondría el alza en el costo del pasaje para los jóvenes que diariamente se trasladan a los distintos centros educativos de Jalisco.

Este acuerdo se concreta luego de que el Gobierno de Jalisco anunciara que el precio del transporte público subiría a 14 pesos por pasaje, aunque aclaró que, por un tiempo determinado, las autoridades estatales subsidiarían tres pesos , dejando el costo final en 11 pesos, frente a los 9.50 pesos que se pagan actualmente.

Sin embargo, el panorama para los estudiantes resultaba más severo, ya que con la nueva tarifa se tenía previsto que el costo del pasaje aumentara a siete pesos, lo que representaba un incremento de aproximadamente 46% en comparación con los 4.75 pesos que pagan actualmente.

Ante este escenario, la FEU solicitó mesas de diálogo con el Gobernador y las dependencias correspondientes, logrando pactar una tarifa de cinco pesos por boleto para los estudiantes, aumento que, según afirmó Lemus, será el único que experimente la población durante su sexenio.

Para hacer efectivo este beneficio, el mandatario indicó que los estudiantes deberán tramitar la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”.

¿Dónde estarán los módulos para tramitar las credenciales?

El Gobernador de Jalisco destacó que este apoyo estará disponible para todos los estudiantes del estado, sin importar si asisten a una institución pública o privada.

Asimismo, señaló que los estudiantes podrán recibir la credencial en sus propios centros universitarios, ya que se instalarán módulos en distintas universidades para facilitar el acceso al trámite.

“Vamos a establecer módulos para poder entregar las credenciales de apoyo, porque para acceder a esta tarifa de cinco pesos para las y los estudiantes, repito, de universidades públicas o privadas, se tiene que contar con la Tarjeta Única. Entonces vamos a ir a los centros universitarios […] para llevar los propios módulos de credencialización y facilitarles la vida también en cuanto a la entrega”, señaló el mandatario.

Aunque por el momento no se han confirmado los centros universitarios exactos donde se instalarán los módulos, Lemus adelantó que se contempla a instituciones como el CUCEA, CUCBA, CUCSH, CUCOSTA y el Centro Universitario de la Ciénega.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”?

Para solicitar la tarjeta será necesario contar con los siguientes documentos:

Imagen de la INE por ambos lados

Imagen del acta de nacimiento

CURP

Correo electrónico

Número de teléfono celular personal

De manera opcional, se podrá presentar certificado de discapacidad o constancia de estudios.

Con este acuerdo, el Gobierno de Jalisco y la FEU buscan mitigar el impacto económico que el aumento al transporte público tendría en la comunidad estudiantil, garantizando un acceso más justo y equitativo a la movilidad. La implementación de la Tarjeta Única y la instalación de módulos en universidades representan un paso clave para facilitar el beneficio y atender una de las principales demandas de los jóvenes en el estado.

