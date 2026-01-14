Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Ubica los módulos para tramitarla en Zapopan

El registro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco inició desde ayer. Este plástico cuenta con el respaldo de Visa y de la plataforma global Broxel, y apuesta por la inclusión financiera para toda la ciudadanía con una sola tarjeta de débito. Te compartimos la lista de los módulos activos en Zapopan para que no te quedes sin la tuya.En los servicios incluidos en este plástico se podrá:La tarjeta es gratuita y se espera que tres millones de personas en total cuenten con ella a lo largo del próximo año.Tras ingresar los datos personales a la página oficial, incluyendo una fotografía por ambos lados de tu INE, recibirás un correo electrónico de confirmación y el comprobante de cita. Posteriormente, deberás acudir a alguno de los 11 módulos en la entidad, entregar el comprobante y la siguiente documentación: INE, CURP y comprobante de domicilio.Los módulos en Zapopan se ubican en:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF