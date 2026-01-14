Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Ubica los módulos para tramitarla en Zapopan

El registro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco inició desde ayer. Este plástico cuenta con el respaldo de Visa y de la plataforma global Broxel, y apuesta por la inclusión financiera para toda la ciudadanía con una sola tarjeta de débito. Te compartimos la lista de los módulos activos en Zapopan para que no te quedes sin la tuya.

Servicios bancarios y financieros incluidos en la Tarjeta Única Jalisco

En los servicios incluidos en este plástico se podrá:

Retirar dinero en cajeros

Realiza depósitos

Hacer transferencias

Pagar servicios

Hacer compras en línea

Acceder a créditos, modelos de ahorro con rendimiento anual

Recibir remesas con comisiones preferenciales

La tarjeta es gratuita y se espera que tres millones de personas en total cuenten con ella a lo largo del próximo año.

Obtén la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Tras ingresar los datos personales a la página oficial, incluyendo una fotografía por ambos lados de tu INE, recibirás un correo electrónico de confirmación y el comprobante de cita.

Posteriormente, deberás acudir a alguno de los 11 módulos en la entidad, entregar el comprobante y la siguiente documentación: INE, CURP y comprobante de domicilio.

Los módulos en Zapopan se ubican en:

COBAEJ

Avenida Copalita 20, colonia Lomas de San Gonzalo

Paseo de los Naranjos S/N., colonia Mesa de los Ocotes

Margarita Maza de Juárez S/N, colonia Rinconada del Auditorio

Puerto Salina Cruz 1818, entre calles Puerto Lobo y Puerto Altamira, colonia Miramar

Ciudad Judicial Estatal, en avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morín 7255, colonia Bajío II

Recaudadora 114

Calle Ramón Corona 356, Zona Centro

Recaudadora 133

Unidad Administrativa Las Águilas, Avenida López Mateos Sur 5150, colonia Las Águilas

