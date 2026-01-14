Evacúan unidades médicas en Vallarta tras sismo

La mañana de este miércoles 14 de enero se registró un temblor de magnitud preliminar 4.4 frente a la costa norte de Jalisco, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado (UEPCyBJ).

El sismo tuvo su epicentro a 6.8 kilómetros al norte del municipio de Cabo Corrientes, con una profundidad aproximada de 6 kilómetros, indicó PC con un mensaje en sus redes sociales.

Se evacuaron distintas unidades médicas del municipio

Por dicha razón, se tuvo que evacuar a distintas unidades médicas en municipios de la costa, por ejemplo, en Puerto Vallarta, se realizó evacuación preventiva en la Clínica 170 del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social).

También en el Hospital Regional de Puerto Vallarta se hizo evacuación preventiva de aproximadamente 100 personas.

Ambos inmuebles fueron revisados, sin que tuvieran reporte de daños estructurales y las personas retornaron a sus actividades con normalidad.

En Cabo Corrientes, también se evacuaron a 6 personas del Centro de Salud y sin daños estructurales.

Mientras que en Tomatlán no hubo necesidad de evacuaciones ni tampoco reportes de daños reportados.

Autoridades estatales y municipales continúan con el monitoreo permanente y la coordinación interinstitucional. Hasta el momento, no se reportan afectaciones mayores.

