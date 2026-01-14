La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó los resultados obtenidos en la semana del 5 al 11 de enero. A continuación un resumen de los hechos más destacados.

En la colonia Prados Providencia, oficiales realizaron la detención de Abraham "N" de 29 años, Gustavo Martín "N" de 37 y Víctor Armando "N" de 35; por presuntamente haber robado una consola de videjuegos, cuatro controles y una tablet; motín valuado en alrededor de 10 mil pesos por la parte afectada. Los objetos fueron sustraídos de una casa

En la colonia Americana, policías municipales aprehendieron a Jesús "N" y Natalia "N", ambos de 36 años, por haber presuntamente robado un celular, una chamarra y llaves a un hombre. El monto de los objetos estaba valuado en 33 mil pesos. El hurto habría ocurrido en el cruce de las avenidas Mariano Otero y Circunvalación Agustín Yáñez.

Tras una persecución iniciada en una plaza comercial ubicada en Río Nilo y Calzada Olímpica y culminó en la colonia Rancho Blanco, se logró la captura de Daniel "N", luego de presuntamente haber arrebatado un celular a un ciudadano.

En la colonia Miravalle, la policía de Guadalajara logró la detención de Víctor Alexander “N” de 23 años, David Alberto “N” de 41, Ramón “N” de 55, José Salvador “N” de 32, Miguel Ángel “N” de 30, José Guadalupe “N” de 54 y Emiliano “N” de 25 años, luego de presuntamente haber robado cables valuados en 3 millones de pesos. La aprehensión se logró luego de haber recibido un reporte a través del C5 Guadalajara del robo de cableado de una empresa.

De igual manera, en la colonia Monumental, oficiales municipales aprehendieron a Brayan "N" de 24 años, quien habría robado cerca de 20 metros de cable de aparente fibra óptica, valuado en aproximadamente 90 mil pesos.

A través del operativo negocio en contacto, se logró la captura de Francisco "N" de 60 años, quien había robado objetos y efectivo de una tienda de conveniencia.

Con el operativo Americana, se detuvo a Juan Pablo "N" de 46 años, presunto responsable del fallecimiento de un joven que murió por heridas de arma blanca. El sujeto habría agredido a la víctima tras una discusión ocurrida en un domicilio en los cruces de Prisciliano Sánchez y Juan de Ojeda.

Por último, Guardabosques de Guadalajara rescataron a ocho personas que estaban extraviados en la barranca de Oblatos y se frustró el secuestro virtual de un joven en la colonia Olímpica a quien le habían obligado salir de su casa y ocultarse en los baños de un Centro Comercial.

