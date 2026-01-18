Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Ubica los módulos para tramitarla en el AMG y otros municipios

El registro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco inició desde ayer. Este plástico cuenta con el respaldo de Visa y de la plataforma global Broxel, y apuesta por la inclusión financiera para toda la ciudadanía con una sola tarjeta de débito. Te compartimos la lista de los módulos activos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y otros municipios de Jalisco para que no te quedes sin la tuya.

Servicios bancarios y financieros incluidos en la Tarjeta Única Jalisco

En los servicios incluidos en este plástico se podrá:

Retirar dinero en cajeros

Realiza depósitos

Hacer transferencias

Pagar servicios

Hacer compras en línea

Acceder a créditos, modelos de ahorro con rendimiento anual

Recibir remesas con comisiones preferenciales

La tarjeta es gratuita y se espera que tres millones de personas en total cuenten con ella a lo largo del próximo año.

Lee también: Harry Styles lanzará nuevo álbum en ESTA fecha

Obtén la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Tras ingresar los datos personales a la página oficial, incluyendo una fotografía por ambos lados de tu INE, recibirás un correo electrónico de confirmación y el comprobante de cita.

Posteriormente, deberás acudir a alguno de los 11 módulos en la entidad, entregar el comprobante y la siguiente documentación: INE, CURP y comprobante de domicilio.

Los módulos del AMG y otros municipios de Jalisco se ubican en:

Tlajomulco

Centros de Justicia para las Mujeres

Distrito Federal 175, colonia Chulavista

COBAEJ

Constitución 10, colonia San Sebastián El Grande

Callejón Zúñiga S/N, colonia San Miguel Cuyutlán

Tonalá

COBAEJ

Tlajomulco de Zúñiga S/N, colonia Jalisco IV Sección

Calle Antonio Caso 199, colonia Basilio Vadillo

Otros municipios

COBAEJ

David Roldán 40, colonia La Laja, Zapotlanejo .

. Avenida Primavera 315, El Ranchito .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF