Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Ubica los módulos para tramitarla en el AMG y otros municipios

El registro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco inició desde ayer. Este plástico cuenta con el respaldo de Visa y de la plataforma global Broxel, y apuesta por la inclusión financiera para toda la ciudadanía con una sola tarjeta de débito. Te compartimos la lista de los módulos activos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y otros municipios de Jalisco para que no te quedes sin la tuya.En los servicios incluidos en este plástico se podrá:La tarjeta es gratuita y se espera que tres millones de personas en total cuenten con ella a lo largo del próximo año.Tras ingresar los datos personales a la página oficial, incluyendo una fotografía por ambos lados de tu INE, recibirás un correo electrónico de confirmación y el comprobante de cita. Posteriormente, deberás acudir a alguno de los 11 módulos en la entidad, entregar el comprobante y la siguiente documentación: INE, CURP y comprobante de domicilio.Los módulos del AMG y otros municipios de Jalisco se ubican en: