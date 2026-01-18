Domingo, 18 de Enero 2026

Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Ubica los módulos para tramitarla en el AMG y otros municipios

El registro para la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco ya está vigente, ¡ubica tu módulo más cercano!

Por: Fabián Flores

El registro está abierto en el sitio web tarjetaunica.jalisco.gob.mx. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El registro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco inició desde ayer. Este plástico cuenta con el respaldo de Visa y de la plataforma global Broxel, y apuesta por la inclusión financiera para toda la ciudadanía con una sola tarjeta de débito. Te compartimos la lista de los módulos activos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y otros municipios de Jalisco para que no te quedes sin la tuya.

Servicios bancarios y financieros incluidos en la Tarjeta Única Jalisco 

En los servicios incluidos en este plástico se podrá:

  • Retirar dinero en cajeros
  • Realiza depósitos
  • Hacer transferencias
  • Pagar servicios
  • Hacer compras en línea
  • Acceder a créditos, modelos de ahorro con rendimiento anual 
  • Recibir remesas con comisiones preferenciales

La tarjeta es gratuita y se espera que tres millones de personas en total cuenten con ella a lo largo del próximo año.

Obtén la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Tras ingresar los datos personales a la página oficial, incluyendo una fotografía por ambos lados de tu INE, recibirás un correo electrónico de confirmación y el comprobante de cita. 

Posteriormente, deberás acudir a alguno de los 11 módulos en la entidad, entregar el comprobante y la siguiente documentación: INE, CURP y comprobante de domicilio.

Los módulos del AMG y otros municipios de Jalisco se ubican en:

Tlajomulco

Centros de Justicia para las Mujeres
  • Distrito Federal 175, colonia Chulavista
COBAEJ
  • Constitución 10, colonia San Sebastián El Grande
  • Callejón Zúñiga S/N, colonia San Miguel Cuyutlán

Tonalá

COBAEJ
  • Tlajomulco de Zúñiga S/N, colonia Jalisco IV Sección
  • Calle Antonio Caso 199, colonia Basilio Vadillo

Otros municipios

COBAEJ
  • David Roldán 40, colonia La Laja, Zapotlanejo.
  • Avenida Primavera 315, El Ranchito

