Harry Styles lanzará nuevo álbum en ESTA fecha

Harry Styles anunció su cuarta producción discográfica tras cuatro años alejado de los estudios y de las plataformas musicales: Kiss All The Time. Disco, Occasionally ; se estrenará el 6 de marzo de 2026 . Aquí los detalles.

Publicación del artista desde sus redes sociales. IG / @harrystyles

El artista, de 31 años, lo hizo público hoy revelando la fecha de lanzamiento y la imagen de la portada del álbum, en la que se observa a Styles en una esquina, colocándose unas gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y una bola de discoteca sostenida en el aire.

Detalles del álbum

El disco, producido por Kid Harpoon, contiene 12 temas y ya está disponible para adquirir en preventa en su página web y en el resto de tiendas a partir de este viernes, indicó su discográfica, Sony Music, en un comunicado.

Los rumores del regreso a la música de Styles se habían incrementado en los últimos días, después de que varias ciudades británicas y del resto del mundo amaneciesen esta semana con unos enigmáticos pósteres en los que se podía leer: We Belong Together (Somos el uno para el otro).

Un frase con la que había cerrado un vídeo publicado en su canal de YouTube el 27 de diciembre, titulado Forever, forever, sobre su último concierto en Italia.

Tras el anuncio, el excomponente de One Direction ha cambiado su foto de perfil en Instagram, en la que aparece con unas gafas de sol naranjas y vistiendo con un jersey amarillo, sobre una camisa de lunares y una corbata roja.

La carrera en solitario de Styles despegó después de abandonar la boyband británica One Direction en 2016 y, un año más tarde, debutó con su álbum homónimo, Harry Styles, para después continuar en 2019 con Fine Line y, por último, con Harry's House (2022).

Este último trabajo discográfico le valió numerosos reconocimientos a nivel global, como tres premios Grammy, incluido el de mejor álbum del Año, un galardón que también obtuvo en los premios Brit de la música británica.

