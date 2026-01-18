Regresa al Bosque La Primavera la venada cola blanca rescatada en Santa Ana de Tepetitlán

Este domingo, el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga dio a conocer que especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre (URFST) brindaron atención a un ejemplar de venado cola blanca que fue rescatado en el poblado de Santa Ana de Tepetitlán, y el cual ya fue devuelto al bosque.

El organismo señaló que, tras recibir el reporte, personal de la Unidad acudió al sitio para realizar una valoración inicial del ejemplar. De acuerdo con la revisión, se determinó que se trataba de una hembra adulta en buena condición corporal, aunque con agotamiento excesivo, " lo que sugiere que pudo haber sido perseguida por perros, situación que la habría obligado a salir del Bosque La Primavera e internarse en una zona urbana ", refirió Luis Alberto Cayo Cervantes, director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco.

El venado permaneció bajo resguardo durante una noche, periodo en el cual se le realizaron estudios radiográficos, se le brindó hidratación y se le aplicó medicación especializada para atender la miopatía por captura o estrés postcaptura, una condición común en esta especie.

La liberación

"Una vez estabilizada y tras disminuir los efectos de la anestesia, la hembra fue liberada en un punto cercano a la zona donde fue localizada, respetando su rango hogareño natural. La liberación se realizó en colaboración con el OPD Bosque de La Primavera, con el objetivo de garantizar su adecuada reintegración al entorno natural", refirió el ayuntamiento mediante un comunicado.

En este sentido, el director de la UNASAM destacó que "es una especie muy difícil de mantener en cautiverio, ya que son animales nerviosos y el encierro puede poner en riesgo su vida, por lo que la reintegración a su hábitat es fundamental".

" Cabe señalar que el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es una especie de amplia distribución en el continente americano, presente en diversos ecosistemas como bosques secos, selvas húmedas y zonas montañosas, desde Canadá hasta regiones subárticas ", añadió el comunicado.

Por último, la UNASAM hizo un llamado a la población para no ofrecer alimento ni agua a ejemplares de fauna silvestre, a fin de evitar riesgos tanto para los animales como para las personas, así como para prevenir su ingreso a zonas urbanas. Por el contrario, en caso de detectar fauna silvestre lesionada o en condición de vulnerabilidad, se solicita comunicarse a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) al número 33 31 38 30 98, "con el objetivo de brindar atención adecuada y favorecer su reintegración a la vida libre", finalizó el comunicado.

