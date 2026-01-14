Debido a que desde el pasado lunes la plataforma para el prerregistro de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco del Gobierno de Jalisco presentó errores, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que todos los trámites que hayan quedado inconclusos podrán continuarse de manera presencial

Entre las fallas detectadas durante el registro de la tarjeta se encuentran la imposibilidad de avanzar a la etapa de carga de las imágenes de la credencial del INE, así como mensajes de la plataforma que indican que la CURP ya cuenta con un registro previo , aun cuando esto no haya ocurrido.

Sin embargo, para llegar a estos pasos, la plataforma previamente debió arrojar un código, el mismo que se le hizo llegar a la persona usuaria mediante mensajería SMS a su teléfono celular. El código debe comenzar con las letras JAL seguidas de una serie de ocho números.

Es precisamente este folio con el cual las personas que no puedan avanzar con su trámite a través de la plataforma de registro pueden acercarse a cualquiera de los 30 módulos presenciales que ya se han establecido en distintos puntos de la ciudad.

"Cuando se satura, la plataforma te deja la mitad de la inscripción, pero te da un folio. A partir de ahí, tú puedes seguir con tu prerregistro y con ello, tener el registro en algún momento posterior. También es posible ir a los módulos a que te ayuden y le den seguimiento a tu trámite con ese folio", explicó el Secretario General de Gobierno.

Recordó que en los módulos hay personal para atender a las personas desde el inicio del trámite, y destacó que, en solo 24 horas, se hubiera tenido un registro de 100 mil personas, cuando la meta era de por lo menos 20 mil.

"Desde el primer día la gente mostró interés y eso es de agradecerle a los ciudadanos la confianza en el Gobierno de Jalisco, y yo creo que eso es algo importante", destacó Zamora Zamora.

Las personas que ya lograron hacer su preregistro de la tarjeta mediante la plataforma recibirán un mensaje que señala que el proceso inicial puede tardar hasta una semana , por lo que recomiendan a la ciudadanía mantenerse alerta de los medios de contacto compartidos (correo electrónico, teléfono celular y teléfono fijo), para conocer el siguiente paso en el trámite.

"Estamos validando tu información. El proceso de validación podría durar hasta una semana. Una vez que hayamos concluido este proceso te enviaremos más información", señala la página.

El prerregistro para la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco solo puede realizarse a través del portal tarjetaunica.jalisco.gob.mx, así como en los 30 módulos dispuestos para este fin. Cualquier otra forma de registro, por el momento, puede representar algún riesgo de fraude.

Módulos para realizar el prerregistro a la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Estos son los módulos disponibles, los cuales brindan atención especial a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad:

● INEEJAD

-José Guadalupe Zuno Hernández #2091, Col. Obrera, Guadalajara.

-Avenida Chapultepec esquina con José Guadalupe Zuno Hernández, Col. Americana, Guadalajara.

● Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres

-Miguel Blanco #883, Zona Centro, Guadalajara.

-José Guadalupe Zuno #2315, Col. Americana,Guadalajara.

● Centros de Justicia para las Mujeres

-Oficinas Centrales, en Avenida Federalismo #1524, Col. Mezquitán, Guadalajara.

-Álvaro Alcázar #5869, Col. Jardines Alcalde Guadalajara -Benjamín Cerda #778, Col. Parques de la Victoria, San Pedro Tlaquepaque.

-Distrito Federal #175, Col. Chulavista, Tlajomulco de Zúñiga.

● UTJ

Calle Luis J. Jiménez #577, Col. Primero de Mayo, Guadalajara.

● COBAEJ

-Camino Real a Colima #3815, Col. Balcones de Santa María, San Pedro Tlaquepaque.

-Avenida Copalita #20, Col. Lomas de San Gonzalo, Zapopan.

-David Roldan #40, Col. La Laja, Zapotlanejo.

-Tlajomulco de Zúñiga S/N, Col. Jalisco IV Sección, Tonalá.

-Calle Antonio Caso #199, Col. Basilio Vadillo, Tonalá .

-Paseo de los Naranjos S/N. Col. Mesa de los Ocotes, Zapopan. -Camino a la Piedra #87, Col. Álvaro Obregón, San Pedro Tlaquepaque.

-Constitución #10, Col. San Sebastián El Grande, Tlajomulco de Zúñiga.

-Callejón Zúñiga S/N, Col. San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco de Zúñiga.

-Av. Primavera #315, El Ranchito. -Margarita Maza de Juárez S/N, Col. Rinconada del Auditorio, Zapopan.

-Puerto Salina Cruz #1818, entre calles Puerto Lobo y Puerto Altamira, Col. Miramar, Zapopan.

-Ciudad Judicial Estatal, en Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morin #7255, Col. Bajío II, Zapopan.

-Av. Fray Antonio Alcalde 1351, Edificio C, Col. Miraflores, Guadalajara.

● FIPRODEFO

- Calle Bruselas 626 int. #3, Col. Moderna, Guadalajara.

● Secretaría de Turismo

-Paseo Degollado #105, Zona Centro, Guadalajara.

● FEPAJ

-Avenida La Paz #2114, Col. Americana, Guadalajara.

● CODE

-Boulevard Marcelino García Barragán #1820, Col. Atlas, Guadalajara.

● Recaudadora 00

-Ramón Corona #65, Zona Centro, Guadalajara.

● Recaudadora 003

-Av. Circunvalación y Artesanos Oblatos, Col. Oblatos, Guadalajara.

● Recaudadora 005

-Av. Circunvalación División del Norte S/N, Col. Jardines Alcalde, Guadalajara.

● Recaudadora 114

-Calle Ramón Corona #356, Zona Centro, Zapopan.

● Recaudadora 133

-Unidad Administrativa Las Águilas, Avenida López Mateos Sur #5150, Col. Las Águilas, Zapopan.

