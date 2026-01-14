La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco aseguró múltiples ordeñas e hidrocarburos en varios municipios del estado.

En el primer caso, fueron localizadas seis tomas clandestinas en el municipio de Degollado.

Los hallazgos fueron hechos por personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) quienes encontraron las ordeñas de combustible en el kilómetro 121+936, en las inmediaciones del poblado de Tarimoro, del poliducto Salamanca-Guadalajara.

Otras dos tomas clandestinas de combustible fueron halladas en el municipio de Tototlán, también en el poliducto mencionado. Las tomas clandestinas se localizaron en el kilómetro 188+300.

Mientras que en Tlajomulco de Zúñiga, elementos de la Guardia Nacional informaron que, mientras circulaban sobre las inmediaciones del Macrolibramiento de la autopista Guadalajara-Tepic, de Tlajomulco, localizaron tres vehículos y dos tanques cilíndricos abandonados que contenían aproximadamente 60 mil litros de hidrocarburo.

En ninguno de los tres casos hubo personas detenidas y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio público federal.

Apenas el pasado martes, el gobernador de Jalisco anunció que reforzarán el combate al huachicol mediante el uso de drones, operativos territoriales y estrategias financieras, esto porque el municipio de Degollado presenta alta incidencia a nivel nacional, incluso, ha ocupado el primer lugar en hallazgos.

