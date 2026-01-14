Jalisco está estigmatizado por el nombre de un cártel, reconoce el Gobierno del Estado

Este miércoles el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, reconoció públicamente que Jalisco está establecido como un "foco rojo para la seguridad", pero debido principalmente al estigma que le ha traído a la entidad el que "Jalisco" sea parte del nombre de un cártel que, de hecho, tiene raíces operativas en Michoacán, además de que se ha identificado, de acuerdo con autoridades nacionales, que su presencia se encuentra no solo en todo México, sino alrededor del mundo.

"Jalisco es un foco rojo porque, desafortunadamente, a uno de los grupos delictivos más importantes en el país se le estigmatizó por el nombre de Jalisco. Sin embargo, como usted sabrá, ese no es un grupo que nació en Jalisco, sino que, por circunstancias, está dentro de nuestro Estado, aunque tiene presencia en todo el territorio nacional y en otros países. Vimos, por ejemplo, la semana pasada una detención y un aseguramiento importante por parte de las autoridades españolas. Desafortunadamente está estigmatizado con el nombre de Jalisco, sin embargo, pues está en todo el país", lamentó Zamora Zamora.

Lo anterior fue comentado en el marco de la detención en Las Cañadas, Zapopan, lograda por autoridades federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Fiscalía General de la República, en la que se aprehendió a José Gabriel Soto Martínez, alias "El Uber" o "Bravo", señalado como como el líder de una célula delictiva del Cártel Nueva Generación y considerado uno de los principales generadores de violencia en la Metrópoli, donde se encargaba de realizar actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas.

A "Bravo" se le señala también como uno de los operadores de Gonzalo Mendoza Gaitán, alias "El Sapo", y quien es colaborador cercano de Nemesio Oseguera alias "El Mencho", fundador y líder del Cártel Nueva Generación.

Junto con "Bravo" se detuvo también a Mauricio Cruz "A" y Carlos Alberto "Q", y a partir de las labores de inteligencia llevadas a cabo en torno al mismo caso, se detuvo en Tepic, Nayarit, a Luis Ignacio "C" de 46 años, alias "Cárdenas", señalado como el encargado de coordinar el traslado de droga (procedente de Centroamérica) vía aérea y marítima, en aeronaves y embarcaciones pequeñas, mediante una red de pistas y puertos.

Al respecto de esta detención, que se suma a las reportadas en meses recientes por las autoridades federales, Zamora Zamora afirmó no haber tenido conocimiento del operativo, sino hasta que se llevó a cabo la detención de los tres sujetos, sin embargo, dijo, existe completo respaldo a las operaciones llevadas a cabo en la entidad por parte de la SSPC, la FGR y la Sedena.

"Y por supuesto, en el caso de que ellos no soliciten el apoyo. Se lo daremos sin ningún condicionamiento. Qué bueno que se siga trabajando en investigaciones y que estos personajes, que se están ligados al crimen organizado, puedan ser perseguidos y capturados ", añadió.

Ante el hecho de que han sido detenidos ya al menos cuatro criminales "de alto rango", vinculados al CNG, y cuestionado sobre si existe preocupación en el Gobierno de Jalisco respecto de la posible vinculación del crimen organizado con funcionarios o ex funcionarios estatales, el secretario general de Gobierno respondió que no, y que, por el contrario, existe una coordinación estrecha con las autoridades federales para seguir acompañando al Gobierno Federal en este tipo de investigaciones.

De la misma forma respondió el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien descartó que existan preocupaciones sobre posibles vinculaciones que pudieran ser investigadas, tanto de funcionarios como exfuncionarios.

Te puede interesar: Sader y Asica refuerzan el combate contra el Gusano Barrenador en Jalisco

Además, ambos coincidieron en que, independientemente de si estas detenciones han aumentado por parte del Gobierno de México para dar respuesta a las presiones por parte de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, es de celebrarse que se esté trabajando en la materia.

Por una parte, Lemus Navarro afirmó que México debe mantener su autonomía, por lo cual respaldó a la Presidenta de México en su postura sobre el no intervencionismo (aunque sí celebró el fin a la dictadura en Venezuela por parte de Nicolás Maduro).

"La Presidenta Sheinbaum tiene el respaldo de su servidor como gobernador de Jalisco para hacer valer su soberanía y respeto a nuestro país. Y bueno, también, sobre todo, tiene mi compromiso para trabajar de la mano con el gobierno federal", afirmó Lemus Navarro.

"Nosotros tenemos un trabajo de coordinación con el Gobierno Federal, de acompañamiento, y vamos a seguir coadyuvando en todo lo que necesite el Gobierno Federal para seguir trabajando en pro de la seguridad", manifestó por su parte Salvador Zamora.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV