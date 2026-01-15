Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY jueves 15 de enero de 2026

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este jueves 15 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena y en otras como Aceptable.Santa Margarita: 44 puntos IMECA Santa Anita: 102 puntos IMECA Las Pintas: 123 puntos IMECA Miravalle: 101 puntos IMECA Tlaquepaque: 65 puntos IMECA Oblatos: 44 puntos IMECA Santa Fe: 114 puntos IMECAPoblación en general y población sensible:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:Disfruta actividades al aire libre.Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:Disfruta actividades al aire libre.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV