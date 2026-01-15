Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY jueves 15 de enero de 2026

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este jueves 15 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena y en otras como Aceptable.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 44 puntos IMECA

Santa Anita: 102 puntos IMECA

Las Pintas: 123 puntos IMECA

Miravalle: 101 puntos IMECA

Tlaquepaque: 65 puntos IMECA

Oblatos: 44 puntos IMECA

Santa Fe: 114 puntos IMECA

ESPECIAL / SEMADET

Afectaciones

Población en general y población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre.

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre.

