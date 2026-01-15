Jueves, 15 de Enero 2026

Jalisco |

Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY jueves 15 de enero de 2026

A las 8:00 am de hoy jueves 15 de enero de 2026, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Índice de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este jueves 15 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena y en otras como Aceptable.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 44 puntos IMECA 
Santa Anita: 102 puntos IMECA 
Las Pintas: 123 puntos IMECA 
Miravalle: 101 puntos IMECA
Tlaquepaque: 65 puntos IMECA
Oblatos: 44 puntos IMECA
Santa Fe: 114 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general y población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre.

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre.

