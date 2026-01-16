El pronóstico de lluvia ligera para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), que podría registrar algunas precipitaciones ligeras, sobre todo por la noche. Estos son los detalles del clima para este viernes 16 de enero:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas de Jalisco y Michoacán. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de lluvias con intervalos de chubascos en Nayarit. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco y Michoacán, y rachas de hasta 30 km/h en zonas costeras de Nayarit y Colima.

Por su parte, Meteored espera hoy en Guadalajara, nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 18 °C. Por la tarde, cubierto y con temperaturas en torno a los 24 °C. Durante la noche, habrá lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 19 °C . Vientos del Suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 8 km/h.

Clima en Guadalajara para la semana

Viernes 12% de probabilidad de lluvia 24 – 10 °C Sábado 13% de probabilidad de lluvia 24 – 11 °C Domingo 13% de probabilidad de lluvia 24 – 10 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara prevé que la probabilidad de lluvias a parte de este viernes, aunque ligeras .

Clima nacional para hoy

Para hoy, la masa de aire polar que se asocia al frente núm. 28, se desplazará hacia el oriente del golfo de México, permitiendo una recuperación de las temperaturas vespertinas en el norte, centro, sur y sureste de la República Mexicana. A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por su parte, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 29) a partir del mediodía en el norte de Chihuahua y Coahuila , el cual interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras sobre el norte y noreste de México.

Canales de baja presión sobre el norte y occidente del país, en combinación con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes , las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México; así como intervalos de chubascos en Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla , además de lluvias aisladas en zonas del norte, oriente y sureste del territorio mexicano.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA