Calidad del Aire AMG: Así amanece Guadalajara HOY viernes 16 de enero

Según informes de SEMADET, a las 7:00 horas se activó pre contingencia  por PM10 en Guadalajara; aquí te decimos cuales zonas se vieron afectadas

Por: El Informador

De  acuerdo a reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), este viernes 16 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta  su calidad del aire en algunas zonas como Buenas y otras como aceptables. 

Según informes de SEMADET, a las 7:00 horas se activó pre contingencia  por PM10 en Guadalajara y Tlaquepaque  por estación Miravalle con 126 puntos, lo que la convierte en una de las zonas con un nivel alto de riesgo en el AMG. 

Índice de calidad por zonas

  • Santa Margarita: 49 puntos IMECA
  • Santa Anita: -1 punto IMECA
  • Las Pintas:  1 punto IMECA
  • Miravalle: 126 Puntos IMECA
  • Tlaquepaque: 104 puntos IMECA
  • Oblatos: 85 puntos IMECA
  • Santa Fe: 118 puntos IMECA
Afectaciones por mala calidad del aire

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptible a esto. 

Recomendaciones para protegerse de la mala calidad del aire

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

