De acuerdo a reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), este viernes 16 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire en algunas zonas como Buenas y otras como aceptables.

Lee también: Fecha límite para tramitar gratis la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Según informes de SEMADET, a las 7:00 horas se activó pre contingencia por PM10 en Guadalajara y Tlaquepaque por estación Miravalle con 126 puntos, lo que la convierte en una de las zonas con un nivel alto de riesgo en el AMG.

Índice de calidad por zonas

Santa Margarita: 49 puntos IMECA

49 puntos IMECA Santa Anita: -1 punto IMECA

-1 punto IMECA Las Pintas: 1 punto IMECA

1 punto IMECA Miravalle: 126 Puntos IMECA

126 Puntos IMECA Tlaquepaque: 104 puntos IMECA

104 puntos IMECA Oblatos: 85 puntos IMECA

85 puntos IMECA Santa Fe: 118 puntos IMECA

ESPECIAL / SEMADET

ESPECIAL / SEMADET

Afectaciones por mala calidad del aire

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptible a esto.

Recomendaciones para protegerse de la mala calidad del aire

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS