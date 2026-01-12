El Gobierno de Jalisco comenzó el prerregistro de la Tarjeta Única, con la que la población podría evitar pagar hasta 14 pesos por pasaje del transporte público.

El registro se lleva a cabo en línea a través del portal tarjetaunica.jalisco.gob.mx.

Pero también se habilitaron los siguientes 30 módulos para realizar el prerregistro a la Tarjeta Única, con atención especial para personas de la tercera edad y personas con discapacidad ; se ubican en los siguientes puntos:

● INEEJAD

-José Guadalupe Zuno Hernández #2091, Col. Obrera, Guadalajara.

-Avenida Chapultepec esquina con José Guadalupe Zuno Hernández, Col. Americana, Guadalajara.

● Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres

-Miguel Blanco #883, Zona Centro, Guadalajara.

-José Guadalupe Zuno #2315, Col. Americana,Guadalajara.

● Centros de Justicia para las Mujeres

-Oficinas Centrales, en Avenida Federalismo #1524, Col. Mezquitán, Guadalajara.

-Álvaro Alcázar #5869, Col. Jardines Alcalde Guadalajara

-Benjamín Cerda #778, Col. Parques de la Victoria, San Pedro Tlaquepaque.

-Distrito Federal #175, Col. Chulavista, Tlajomulco de Zúñiga.

● UTJ

Calle Luis J. Jiménez #577, Col. Primero de Mayo, Guadalajara.

● COBAEJ

-Camino Real a Colima #3815, Col. Balcones de Santa María, San Pedro Tlaquepaque.

-Avenida Copalita #20, Col. Lomas de San Gonzalo, Zapopan.

-David Roldan #40, Col. La Laja, Zapotlanejo.

-Tlajomulco de Zúñiga S/N, Col. Jalisco IV Sección, Tonalá.

-Calle Antonio Caso #199, Col. Basilio Vadillo, Tonalá.

-Paseo de los Naranjos S/N. Col. Mesa de los Ocotes, Zapopan.

-Camino a la Piedra #87, Col. Álvaro Obregón, San Pedro Tlaquepaque.

-Constitución #10, Col. San Sebastián El Grande, Tlajomulco de Zúñiga.

-Callejón Zúñiga S/N, Col. San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco de Zúñiga.

-Av. Primavera #315, El Ranchito.

-Margarita Maza de Juárez S/N, Col. Rinconada del Auditorio, Zapopan.

-Puerto Salina Cruz #1818, entre calles Puerto Lobo y Puerto Altamira, Col. Miramar, Zapopan.

-Ciudad Judicial Estatal, en Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morin #7255, Col. Bajío II, Zapopan.

-Av. Fray Antonio Alcalde 1351, Edificio C, Col. Miraflores, Guadalajara.

● FIPRODEFO

-Calle Bruselas 626 int. #3, Col. Moderna, Guadalajara.

● Secretaría de Turismo

-Paseo Degollado #105, Zona Centro, Guadalajara.

● FEPAJ

-Avenida La Paz #2114, Col. Americana, Guadalajara.

● CODE

-Boulevard Marcelino García Barragán #1820, Col. Atlas, Guadalajara.

● Recaudadora 00

-Ramón Corona #65, Zona Centro, Guadalajara.

● Recaudadora 003

-Av. Circunvalación y Artesanos Oblatos, Col. Oblatos, Guadalajara.

● Recaudadora 005

-Av. Circunvalación División del Norte S/N, Col. Jardines Alcalde, Guadalajara.

● Recaudadora 114

-Calle Ramón Corona #356, Zona Centro, Zapopan.

● Recaudadora 133

-Unidad Administrativa Las Águilas, Avenida López Mateos Sur #5150, Col. Las Águilas, Zapopan.

La Tarjeta Única también permitirá acceder a apoyos y programas del Gobierno de Jalisco, acceder al Seguro Médico al Estilo Jalisco, obtener descuentos en multas, recargos y contar con servicios financieros básicos —como pagos, compras y ahorros —, al ser una tarjeta de débito con respaldo de una plataforma con cobertura nacional e internacional.

Para obtener la Tarjeta Única se requiere comenzar con el prerregistro en el sitio web tarjetaunica.jalisco.gob.mx, donde se deberá capturar la información y documentación que se solicita para su validación.

Una vez validada, las personas recibirán un mensaje para agendar día y hora de su cita, y acudir al módulo asignado con el acuse impreso y la documentación señalada.

También puedes leer: Saldo de Mi Movilidad podrá transferirse a la Tarjeta Única Jalisco

En el caso de las personas beneficiarias de algún programa gubernamental, primero deberán registrarse en el sitio de la dependencia correspondiente.

La entrega de tarjetas arrancará el 19 de enero para las personas que completen el prerregistro de manera exitosa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP