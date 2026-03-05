Luego de que el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció este jueves que nadie pagará 14 pesos por el transporte público como se había anunciado en diciembre 2025, sino que ahora será de 11 pesos sin condiciones a partir del 1 de abril de 2026, surge la inquietud entre los ciudadanos si esta decisión podría volver a cambiar.

Anteriormente el Gobierno del Estado había establecido un subsidio en donde las personas pagarían 11 pesos en el uso del transporte público pero a través de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, lo que ocasionó inconformidad entre la población e incluso marchas en Guadalajara para frenar el tarifazo.

Ahora Lemus ha aclarado que a partir 1 de abril de 2026, la tarifa será de 11 pesos sin condiciones, es decir, sin uso exclusivo de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, mientras que para estudiantes el costo será de 5 pesos por pasaje presentando la CURP y un comprobante de estudios, el precio de 5 pesos también será para grupos vulnerables.

“Ratifico mi compromiso con las y los jaliscienses: viene una etapa importante para la movilidad de la ciudad y de todo Jalisco. Nuestro sistema de transporte público será más accesible, eficiente y moderno”, escribió Lemus a través de su cuenta de X.

¿Podría volver a subir el precio del transporte público en el Gobierno de Lemus?

De acuerdo con Lemus, su Gobierno está comprometido con no tener otro ajuste a la tarifa durante su mandato.

Lemus comenzó a ser gobernador de Jalisco, desde finales de 2024, por lo que su mandato terminará en 2030, hasta ese año no habrá ningún aumento a la tarifa del transporte público.

Estos días he estado muy atento a lo que han expresado los colectivos, estudiantes y usuarios del transporte público en torno al ajuste de la tarifa y la Tarjeta Única.



— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 5, 2026

