México avanza hacia una semana laboral de 40 horas. El día de ayer, el decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución mexicana para reducir la jornada de 48 horas semanales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el texto, el decreto “entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, y el Congreso deberá realizar las adecuaciones a las leyes secundarias en un plazo de 90 días.

Claves para entender la reducción de la jornada laboral en México

¿Qué cambia?

El decreto establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales, implementadas de forma gradual desde 2027 y hasta 2030.

El descanso fue uno de los puntos que más división generó durante su discusión. La reforma mantiene el criterio de que, por cada seis días de trabajo, se deberá otorgar, por lo menos, un día de descanso con goce de salario íntegro.

Aplicación gradual

La reducción de la jornada laboral se aplicará de manera progresiva cada año hasta alcanzar las 40 horas en 2030. El esquema transitorio queda de la siguiente manera:

2026: 48 horas

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

¿Qué pasa con los sueldos?

En los artículos transitorios se especifica que, en ningún caso, la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras.

Horas extra

De acuerdo con los nuevos lineamientos, el trabajo extraordinario no deberá exceder las 12 horas por semana. Estas podrán distribuirse hasta en cuatro horas por día, en un máximo de cuatro días dentro de ese periodo.

En cuanto al pago, se establece que, cuando por circunstancias extraordinarias deba ampliarse el tiempo de trabajo, se abonará un 100 % adicional sobre el salario correspondiente a las horas ordinarias a partir de 2027.

Si el tiempo extraordinario se prolonga más allá de lo permitido, los empleadores deberán pagar un 200 % adicional sobre el salario correspondiente a las horas de la jornada ordinaria.

El decreto también establece que las personas menores de edad no podrán laborar tiempo extra.

¿A quién impacta la reducción de la jornada laboral?

Se estima que la reducción de la jornada laboral podría beneficiar a más de 30.6 millones de trabajadores, de los cuales 9.6 millones laboran más de 48 horas por semana.

Advertencias

Mientras que los defensores de la reforma la presentan como un avance en calidad de vida y productividad —al considerar que la implementación gradual ayudará a disminuir el impacto—, diversos sectores y organismos han advertido que, sin medidas de acompañamiento adecuadas, la reforma podría elevar los costos operativos, principalmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Con información de SUN y EFE

