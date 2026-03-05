Jalisco: Refuerzan seguridad y anuncian apoyos en Tapalpa

El Gobierno que encabeza Pablo Lemus desplegó una estrategia integral para restablecer la paz y acelerar la reactivación económica en Tapalpa y municipios aledaños, tras el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, y los hechos violentos que impactaron el sur de Jalisco.

El gobernador acudió ayer a Tapalpa para encabezar la Mesa Estatal de Seguridad y la Mesa de Impulso Económico, donde anunció la creación de un fondo solidario mixto —con la participación estatal y federal— destinado para apoyar a los comercios, trabajadores y familias afectadas por la suspensión de actividades y la pérdida de vehículos durante los disturbios.

“Aquí estamos presentes para trabajar conjuntamente en la reactivación inmediata de Tapalpa”, afirmó el mandatario, al subrayar que este Pueblo Mágico es uno de los destinos turísticos más importantes de Jalisco y es una pieza clave en la economía regional.

El fondo contempla apoyos para quienes perdieron vehículos —previa denuncia ante la Fiscalía de Jalisco— y esquemas de financiamiento productivo. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Projal se otorgarán créditos de 20 mil a 100 mil pesos, además de una bolsa de 50 millones de pesos en coordinación con Nacional Financiera e instituciones bancarias para financiamientos a corto plazo. Se suman dos millones de pesos para liquidez empresarial y 13 millones en incentivos para la atracción de inversión y el respaldo a las pequeñas y medianas empresas afectadas.

En total, el Gobierno estatal destinará más de 470 millones de pesos para la recuperación integral de la región.

Los recursos abarcan obra pública, educación, salud y programas sociales, que apuntalan la estabilidad económica a mediano y largo plazo.

Como parte de las acciones inmediatas, quedaron instaladas de forma permanente mesas de trabajo en Desarrollo Social, Gestión del Territorio y Crecimiento y Desarrollo Económico, con seguimiento puntual a los acuerdos y compromisos.

En materia de seguridad, el gobernador presidió la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad con alcaldes de Tapalpa, San Gabriel, Amacueca, Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela, además de mandos militares y corporaciones estatales. Se acordó reforzar el patrullaje permanente en las carreteras y las plazas públicas mediante operativos coordinados entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía y la Fiscalía estatal, el C5 Escudo Jalisco y la Unidad de Protección Civil.

El mensaje fue claro: presencia visible, vigilancia constante y coordinación interinstitucional para devolver la tranquilidad a los habitantes y visitantes. Se informó que ya existe contacto con representantes de las cadenas comerciales para reabrir en el menor tiempo posible los establecimientos dañados.

Lemus exhortó a no cancelar eventos públicos y enviar señales de normalidad y confianza, tal como ocurre en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde las actividades masivas se han desarrollado sin contratiempos.

Con estas medidas, el Gobierno estatal busca no sólo contener los efectos inmediatos tras el golpe al liderazgo criminal, sino consolidar condiciones duraderas de seguridad, certidumbre económica y recuperación social en la Región Sur.