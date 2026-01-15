El Gobierno de Jalisco anunció que la tarifa de cinco pesos del transporte público será para todas y todos los estudiantes de Jalisco. Así lo confirmó el Gobernador del Estado, Pablo Lemus, mediante el acuerdo publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, y el cual establece que dicha tarifa será otorgada mediante la Tarjeta Única y la Tarjeta "Yo Jalisco Apoyo al Transporte".

La medida había sido dada a conoce el pasado sábado, mediante una publicación en las redes sociales del Gobernador y de la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad de Guadalajara, Fernanda Romero, previendo que el beneficio fuera solo para estudiantes de preparatorias y universidades públicas y privadas. Sin embargo, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, se corrobora que la medida se extenderá a todos los niveles educativos.

Captura del Diario Oficial del Estado. ESPECIAL

"La educación es un eje rector en esta administración pública. Por ello, es necesario implementar acciones que contribuyan al pleno desarrollo de ese derecho, y evitar la deserción estudiantil. En ese sentido, he determinado otorgar un subsidio adicional a la tarifa especial de las y los estudiantes", señala la publicación firmada por el mandatario estatal.

"La tarifa preferencial de estudiantes aplica para cualquier estudiante, de cualquier escuela y de cualquier nivel. Esta tarifa que anunció el gobernador Pablo Lemus con Fernanda Romero de la FEU, hace unos días, es de aplicación general para cualquier estudiante de cualquier grado, de cualquier escuela, y queda congelada a solo cinco pesos", confirmó por su parte Diego Monraz, secretario de Transportes del Estado.

Con esta medida, recordó, las y los estudiantes de Jalisco solo verán un aumento de 25 centavos en el aumento de la tarifa, pues actualmente están pagando 4 pesos con 75 centavos, y con el subsidio estarán pagando los cinco pesos acordados.

"Las y los estudiantes estaban pagando 4.75 pesos, y así duró durante siete años; ahora van a pagar solo cinco pesos. Son 25 centavos que suben en trece años, entonces creo que es por demás un apoyo significativo, importante para que nadie deje de ir a la escuela por el (tema del) transporte público", añadió Monraz Villaseñor.

Mediante la misma publicación del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" se informa además que seguirá operando la Tarjeta "Yo Jalisco Apoyo al Transporte", con la cual, según la modalidad de la persona inscrita en este programa, se le respetarán los beneficios ya adquiridos una vez que entre en vigor la medida del incremento al transporte público, ya sea el descuento del 50% o del pasaje subsidiado al 100%.

Sin embargo, será solo mediante la "Tarjeta Única" que el resto de la población, no inscrita en alguno de estos apoyos, podrá acceder a la tarifa de 11 pesos; de lo contrario deberá pagar los 14 pesos ya establecidos, y que comenzarán a cobrarse en el mes de abril. También quienes paguen por otros medios, como código QR o monedas, estarán pagando el costo del pasaje completo.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco" y dónde?

El prerregistro para obtener la tarjeta ya está abierto, a través del sitio web: https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#registro.

Al acceder a la página deberás ingresar tus datos, como nombre, edad, estado civil, dirección, correo electrónico y teléfono. Posteriormente te solicitará que cargues una imagen de tu INE por la parte delantera y después por la parte trasera, para proceder a tomarte una fotografía. Luego de ello, en un plazo máximo una semana, recibirás un correo con la información y comprobante de cita. Cuando llegue el día, deberás asistir a la cita en el módulo asignado con la documentación requerida.

OB