De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el mes pasado se generaron en la entidad 10 mil 158 puestos de trabajo y en el acumulado de enero a noviembre suman 48 mil 058 empleos.

Al cierre de noviembre se tenían registrados en la entidad a 2 millones 74 mil 139 trabajadores, contra los 2 millones 26 mil 81 que había al cierre de diciembre del 2024.

Sin embargo, los empleos generados este año son menores que los registrados en el 2024, cuando de enero a noviembre sumaron 58 mil 536 puestos formales ante el IMSS, es decir, este año se han generado 10 mil 478 menos empleos que el año pasado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que al 30 de noviembre de 2025 se registró un nuevo récord histórico de empleo con 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al IMSS a nivel nacional, la cifra máxima desde 1997, año en el que comenzó este tipo de mediciones.

A nivel nacional, en noviembre se crearon 48 mil 595 puestos de trabajo, por ello en lo que va del año se han generado 599 mil 389, lo que equivale a una tasa anual de 2.7 por ciento.

De los más de 22 millones de puestos de trabajo afiliados al IMSS, el 86.7 por ciento son empleos permanentes, es decir, 19 millones 800 mil 325; la cifra más alta considerando cualquier mes en la historia del Seguro Social.

El IMSS resaltó que, del total de puestos, 9 millones 229 mil 547 son ocupados por mujeres, quienes aportan el 40.4 por ciento del empleo total, además en lo que va del año se han creado 98 mil empleos en los que se ha sumado únicamente este sector de la población.

