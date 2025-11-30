Guadalajara vivió esta mañana la edición número 41 de una fiesta atlética que reunió a deportistas nacionales e internacionales en algunas de las principales vialidades de la ciudad: el Maratón Internacional 2025. La perla tapatía dijo adiós a los carros por varias horas para abrir paso a los atletas, y los tapatíos que participaron, aunque reconocieron que fue una ruta retadora, agradecieron que esta clase de eventos se lleven a cabo en la capital jalisciense , además de que, por una mañana, tuvieron la posibilidad de apreciar el paisaje urbano de la ciudad sin el ruido y contaminación de los coches.

“Bastante bueno (el Maratón). Yo lo hice por relevos; me tocó el segundo, que es por Lázaro Cárdenas, entonces muchos niveles, la mayor parte de altimetría. Bastante exigente el reto, pero una actividad excelente. Ciertos puntos fueron complicados, pero se disfruta igual. La ventaja es que no salimos tan tarde, entonces no castigó tanto el sol” , dijo Juan Alcalá, uno de los participantes.

Juan Alcalá, uno de los participantes del Maratón Internacional de Guadalajara. EL INFORMADOR/O. González

Con un tiempo de 40 minutos en 11 kilómetros, Juan consideró que hizo un “buen trabajo” en el Maratón. Además, toda la ruta le pareció segura, así como acompañada por los cientos de asistentes que “echaban porras” a los corredores.

Durante el Maratón, cientos de asistentes “echaban porras” a los corredores. EL INFORMADOR/J. Acosta

En tanto, el joven dijo entender a los automovilistas que se quejan de los cierres viales, pero también los invitó a participar en el próximo Maratón. “Si algún día lo quieren intentar, háganlo para que vivan la experiencia del otro lado. De disfrutar la actividad al aire libre, correr y exigirse un poquito también físicamente”.

Por su parte, Meli Pérez también corrió el tramo de Lázaro Cárdenas y, al igual que Juan, le pareció una ruta “retadora”. Fue su primera ocasión en una carrera de relevos, pero el próximo año espera correr en el Maratón completo.

“Me sentí muy agusto, pero no me lo esperaba: es mucha subida y bajada, entonces es un poquito retadora. Hay mucha porra, eso me gustó, que no había un tramo en el que no hubiera gente echándote ánimos. Eso sí te da para arriba”.

Con el fin de seguir ejercitándose y mejorando su condición física, Meli adelantó que participará en el Medio Maratón de Guadalajara en febrero del próximo año. Invitó a quienes deseen iniciar en esta actividad a comenzar con carreras pequeñas: cinco, 10 o 15 kilómetros y aumentar la distancia progresivamente.

Meli invitó a quienes deseen iniciar en esta actividad a comenzar con carreras pequeñas. EL INFORMADOR/O. González

Con todo, lo que más le gustó del Maratón Internacional Guadalajara 2025 fueron las vistas de la ciudad. “Ir corriendo por partes donde normalmente pasas en auto y dices ‘¡ay, qué padre!’ Ir por la calle y ver los monumentos, los Arcos (del Milenio), la Minerva […]. (A los automovilistas que molestan los cierres viales) los animaría a hacer porra para que poco a poco se empiecen a involucrar. Un día que se animen a venir de porra y sientan esa emoción, a lo mejor pueden comprender un poquito que realmente no es para molestarlos a ellos. Simplemente es hacer deporte” , finalizó.

