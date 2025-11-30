Kenia conquista el Maratón Internacional de Guadalajara 2025

Kenia conquistó el Maratón Internacional de Guadalajara 2025, celebrado este domingo en su edición número 41. Uno de los eventos deportivos más emblemáticos de México y de proyección internacional reunió a 7 mil 400 corredores, quienes recorrieron las principales calles de la ciudad.

La fiesta atlética se vivió con gran ambiente y un nivel competitivo destacado, especialmente por la actuación de los atletas kenianos en las categorías femenil y varonil, mientras que los mexicanos José Luis Santana Marín e Isabel Guadalupe Oropeza sobresalieron como los mejores representantes nacionales.

La categoría varonil estuvo marcada por un dominio contundente de los kenianos. El triunfo fue para Sammy Kigen Korir, quien impuso un tiempo de 2:15:07 gracias a un ritmo sólido y constante a lo largo del recorrido. En segundo lugar, finalizó Reuben Narry con 2:16:30, seguido muy de cerca por Erick Leon Ndiema, que registró 2:16:49, completando así un podio completamente africano.

Por México brilló José Luis Santana Marín, quien cruzó la meta en 2:17:27, convirtiéndose en el mejor representante nacional y demostrando un notable desempeño frente a competidores de talla internacional.

Santana Marín se mostró feliz por consolidarse como el mexicano con el mejor desempeño, además de participar por primera vez en este maratón.

“Contento, muy contento porque corro en casa; soy de Guadalajara y es la primera vez que corro este maratón. Me gustó mucho, me motivó toda la gente y estoy contento de haber participado y haber quedado, creo, en cuarto lugar.

“Después del kilómetro 35 sé que se pone muy pesado, pero mentalmente me doy fuerzas. Me acuerdo de la gente que me apoya y de mi hermano, que falleció hace tres meses y fue quien me inició en esto. Eso me da fuerzas y gracias a Dios me fue bien”, expresó.

La categoría femenil presentó también un gran nivel, con la keniana Euliter Jepchirchir Tanui llevándose el primer lugar con un tiempo de 2:38:17. En segundo puesto llegó la etíope Almaz Negede Fekade, con 2:44:11, y en tercer sitio la keniana Sheila Chepkech, quien registró 2:44:31, reafirmando la fortaleza africana en la prueba.

Por parte de México destacó Isabel Guadalupe Oropeza, quien completó el recorrido en 2:45:12, convirtiéndose en la mejor atleta nacional de la competencia.

Finalmente, la ganadora mexicana de la edición 2024 del maratón reconoció que, aunque no llegó en las mejores condiciones, logró consolidarse nuevamente como la corredora nacional con mejor tiempo.

“Me siento cansada, muy contenta y muy agradecida con toda la gente que nos estuvo echando porras en la ruta. La verdad es que nos alientan muchísimo para seguir luchando y para no rendirnos.

“No llegué en las mejores condiciones, con un poco de molestias y cansancio, pero ese fue mi mayor reto: luchar contra mis pensamientos negativos que en momentos llegaban. Pero se luchó hasta el final”, concluyó.

