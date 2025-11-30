El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega , lamentó este domingo que se sigan encontrando más restos de personas en distintas fosas en diversos municipios de Jalisco.

“Es muy lamentable, lo hemos dicho una y cien veces, es muy lamentable, muy penoso que en el grado de ‘civilización’ que hemos alcanzado vivíamos estos escenarios tan atroces, tan destructivos y tan falta de respeto a la vida, es expresión de una cultura de muerte en lugar de construir a una cultura de respeto a la vida y la dignidad de las personas”, dijo en rueda de prensa después de la misa dominical.

El Cardenal pidió a las autoridades que se “pongan las pilas” para prevenir este tipo de delitos y que los culpables enfrenten las consecuencias, porque la impunidad está detrás de estas prácticas.

“Ojalá que las autoridades vayan poniendo remedio con la aplicación de la Ley”, sostuvo.

Fiscalía reporta 109 víctimas extraídas de fosas en Zapopan

La fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, dio a conocer este jueves un breve recuento sobre el número de víctimas que han sido extraídas de distintas fosas clandestinas encontradas este 2025 en el municipio de Zapopan, sumando, hasta el corte más reciente, un total de al menos 109 cuerpos.

Refirió que, hasta ahora, la fosa localizada en Arroyo Hondo, y la cual se procesa de la mano de colectivos de familias en búsqueda de sus seres queridos, desde septiembre pasado, suma ya la extracción de al menos 15 víctimas, de las cuales siete se hallan preidentificadas, es decir, se han encontrado coincidencias con víctimas, cuyos familiares posiblemente les están buscando, según los cruces de información correspondientes.

Otro de los puntos donde se continúa trabajando, desde febrero pasado, es la fosa clandestina ubicada en el Camino a las Agujas, de donde se extrajeron poco más de 200 bolsas plásticas con restos humanos y otros indicios. De este lugar se tiene un conteo de al menos 62 víctimas, de las cuales 26 han sido ya preidentificadas.

Otra de las fosas donde trabaja la dependencia, en colaboración con colectivos de búsqueda, recordó, es la localizada desde septiembre pasado en Nextipac (rural), de donde se han extraído por lo menos 16 víctimas, cinco de ellas preidentificadas.

La Fiscalía Estatal da cuenta de al menos 27 puntos de inhumación clandestina ubicados en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del Estado. AFP / ARCHIVO

En rueda de prensa, Trujillo Cuevas reiteró que, aunque las cifras se han mantenido sin variaciones extraordinarias en los últimos días, el trabajo continúa de forma sostenida en todos los frentes, desde la búsqueda en vida hasta los procesos de identificación forense. Destacó que cada indicio recuperado se analiza de manera exhaustiva para garantizar la integración completa de los expedientes de cada una de las víctimas localizadas.

Otro de los puntos que se mantiene en procesamiento por parte de las autoridades y colectivos es la fosa de la colonia Arenales Tapatíos, localizada en agosto pasado, y de la cual se han extraído ya 16 víctimas, seis de ellas ya preidentificadas.

En general, la Fiscalía Estatal da cuenta de al menos 27 puntos de inhumación clandestina ubicados en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del Estado , en los que continúa trabajando desde su hallazgo, todas localizadas este 2025.

