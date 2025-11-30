Abiham ‘O’, excomisario del municipio de Chiquilistlán , Jalisco, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El exjefe de la Policial municipal fue detenido el pasado 18 de noviembre, junto a otros tres policías, por presuntamente formar parte de un grupo del crimen organizado en la entidad y por los delitos de privación ilegal de la libertad, contra la salud y tráfico de armas.

La aprehensión se logró gracias a un operativo en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), de la FGR, de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Los ex policías municipales fueron detenidos en los municipios de Chiquilistlán, Ciudad Guzmán y Atemajac de Brizuela. En tanto, junto a Abiham ‘O’, cuatro personas más fueron vinculados a proceso, también por el delito de delincuencia organizada. Se trata de José ‘P’, Hugo ‘S’, aprehendido en Ciudad Guzmán; y Rafaela ‘S’ y Édgar ‘C’, detenidos en Atemajac de Brizuela.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÒN CIUDADANA

La FGR indicó que se dictó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y seis meses de plazo para la investigación complementaria.

Seguridad Jalisco asume control de policía municipal tras detención de excomisario

Tras la detención del ex comisario, la Secretaría de Seguridad de Jalisco intervinó la Policía municipal, donde se detectaron irregularidades, como que sólo cuatro de 20 uniformados contaban los exámenes de control y confianza. Por ello, se desarmó a la Comisaría y la dependencia es la encargada de la vigilancia en el municipio.

En tanto, pese a que autoridades federales señalaron que los detenidos en el operativo del pasado 18 de noviembre pertenecían a corporaciones de seguridad pública municipal, el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, rechazó que, salvo Abiham, el resto fueran policías de algún municipio de la entidad.

