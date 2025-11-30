Domingo, 30 de Noviembre 2025

Esto es lo que debes saber para viajar con tu bicicleta en el Tren Ligero

Siteur informó que los usuarios pueden subir a la Línea 1 y la Línea 2 del Tren Ligero con sus bicicletas en ciertos horarios, además de utilizar ciclopuertos

Por: El Informador

En las estaciones subterráneas de la Línea 1 y la Línea 2 hay 388 ciclopuertos para que los usuarios puedan resguardar sus bicicletas de forma segura. EL INFORMADOR/L. Borja

A través de sus redes sociales, el Servicio de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que los usuarios del Tren Ligero pueden abordar las unidades de la Línea 1 y la Línea 2 junto con sus bicicletas en horarios específicos.

Esta medida fomenta la movilidad multimodal en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), ya que permite a sus pobladores combinar en sus traslados el transporte público y el uso de la bicicleta, lo que a su vez contribuye a que haya menos tráfico y contaminación.

¿En qué horarios se puede subir con bicicleta al Tren Ligero?

De acuerdo con el anuncio de Siteur, los usuarios pueden subir junto con sus bicicletas a los vagones de la Línea 1 y la Línea 2 de Mi Tren en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas
  • Sábados de 7:00 a 10:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas
  • Domingos y días festivos de 7:00 a 17:00 horas

El acceso se realiza por el último vagón.

 Horarios para subir a la Línea 1 y la Línea 2 del Tren Ligero con bicicleta. ESPECIAL
¿Cómo usar los ciclopuertos del Tren Ligero?

Para fomentar el uso combinado de bicicletas particulares y dos de las tres líneas del Tren Ligero, Siteur también informó en medios oficiales cómo es el proceso para utilizar los ciclopuertos que se encuentran instalados en algunas estaciones.

De acuerdo con el organismo público del Gobierno de Jalisco que administra el sistema de transporte masivo en el Área Metropolitana de Guadalajara, en las estaciones subterráneas de la Línea 1 y la Línea 2 hay 388 ciclopuertos para que los usuarios puedan resguardar sus bicicletas de forma segura durante sus traslados.

Para hacer uso de estos ciclopuertos, en primer lugar es necesario registrarse con el personal de vigilancia de la estación. Una vez hecho el registro correspondiente, el usuario puede acceder y dejar su bicicleta asegurada con un candado propio. Para ello, puede hacer uso de la cadena instalada en el ciclopuerto.

Cabe decir que el horario para resguardar bicicletas es de 5:00 a 23:00 horas. La bicicleta puede permanecer en el sitio por un periodo máximo de 72 horas, posteriormente, es retirada para liberar el espacio.

En el caso de que tu bici haya sido retirada, es necesario acudir al Centro de Atención a Pasajeros para recuperarla.

