T-MEC: Coparmex Jalisco pide certidumbre ante revisiones anuales del tratado

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex Jalisco) manifestó su preocupación la decisión de Estados Unidos de no extender la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por un nuevo periodo de 16 años y dar paso a revisiones anuales del acuerdo.

El organismo empresarial que encabeza Luis Beas dijo que si bien el tratado permanece vigente, esta nueva etapa hace aún más importante preservar la certidumbre que requieren las empresas para invertir, crecer y generar empleo.

El peso del tratado y el llamado a la competitividad

Las consultas realizadas por la Secretaría de Economía reflejan la relevancia que el T-MEC tiene para el sector productivo: el 84% de las empresas mexicanas considera que el acuerdo ha tenido un impacto positivo en sus actividades y en el desarrollo económico del país. Por ello, estamos convencidos que las revisiones deben mantener un carácter técnico, dar estabilidad a las reglas del comercio y fortalecer la confianza entre los tres países.

"El T-MEC ha demostrado ser un instrumento clave para el crecimiento económico de Norteamérica. El reto no está en revisar el tratado, sino en que ese proceso preserve reglas claras y permita a las empresas seguir invirtiendo, creciendo y generando empleo con confianza. México debe llegar a esta nueva etapa con una economía más competitiva y mejores condiciones para hacer negocios", señaló Luis Beas Gutiérrez, presidente de Coparmex Jalisco.

Jalisco: una economía altamente ligada a Norteamérica

Para Jalisco, este proceso tiene una relevancia estratégica. Cerca del 80% de las exportaciones del estado tienen como destino Estados Unidos y alrededor del 60% de la inversión extranjera directa que recibió la entidad durante el primer trimestre del año provino de ese país. Además, en lo que va del año, Jalisco se ha consolidado como el segundo estado con mayor valor de exportaciones del país. "Estos indicadores muestran la estrecha integración de nuestra economía con Norteamérica y la importancia de contar con un entorno que brinde estabilidad para seguir atrayendo inversiones", precisó.

El organismo empresarial dijo que vio una oportunidad para fortalecer la proveeduría nacional. El mayor contenido regional que impulsan las nuevas reglas de origen puede traducirse en más oportunidades para las empresas mexicanas, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, siempre que cuenten con las condiciones necesarias para integrarse a las cadenas de valor y cumplir con los nuevos requerimientos del mercado.

Reiteramos que la mejor manera de fortalecer la posición de México dentro del T-MEC comienza desde el ámbito interno . "Consolidar la certeza jurídica, el Estado de derecho, la seguridad, la infraestructura logística, la disponibilidad de energía y una regulación más eficiente permitirá que el país aproveche plenamente las oportunidades que ofrece esta nueva etapa del tratado", añadió.

El organismo también dijo que este contexto debe incentivar una mayor diversificación de mercados. Aunque Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal socio comercial, México mantiene el potencial para atraer nuevas inversiones y ampliar su presencia en otras regiones del mundo.

Finalmente Coparmex Jalisco hizo un llamado para que cada revisión del T-MEC contribuya a fortalecer la integración económica de Norteamérica y genere mayor confianza para quienes invierten y generan empleo.

Más allá de la duración del acuerdo, el principal desafío será preservar la estabilidad que permita a México y a Jalisco seguir creciendo, atraer nuevas inversiones y consolidarse como una de las regiones más competitivas del continente.

NG