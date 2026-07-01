Mundial 2026: Deja primera fase del Mundial saldo disparejo en ventas a comerciantes del centro de la ciudad

Los partidos que se realizaron en Guadalajara y otras ciudades correspondientes a la primera fase del Mundial de Futbol FIFA 2026 dejaron un saldo disparejo entre los comerciantes del Centro Histórico tapatío.

Luis Enrique Anguiano, delegado de la Cámara de Comercio de Guadalajara en el Centro Histórico, explicó que esta primera fase tuvo matices diferentes ya que hubo unos negocios que se beneficiaron y otros que se vieron afectados.

Por ejemplo los negocios dedicados a la venta de alimentos y bebidas, playeras tuvieron alza en ventas de hasta el 100 por ciento , mientras que los negocios de otros giros, que representan el 60 por ciento, se vieron afectados.

Ganadores y perdedores de la fiebre mundialista

"Es evidente que el hecho de tener partidos en Guadalajara atrajo turistas, se veía el Centro Histórico con visitantes de otros países porque muchos venían siguiendo a sus selecciones pero en cuanto a ventas hay dos matices uno muy alentador y otro no tanto porque el Fan Fest fue en el Centro Histórico y los negocios que se vieron beneficiados con incremento en ventas fueron los de consumo y consumo rápido como alimentos y bebidas", explicó.

Por el contrario negocios como tiendas de ropa, telas, artículos religiosos, jugueterías recibieron una falta de clientes en el Centro Histórico por la creencia de que es imposible llegar al Centro Histórico.

"Para otros negocios fueron días malos, el hecho de que el Fan Fest estuviera en el centro eso provocó que los clientes dejaran de asistir y por consecuencia las ventas si no se mantuvieron igual tuvieron un decremento de entre un 25 y 30% porque no son artículos de consumo", comentó.

La venta de las camisetas

Añadió que muchas tiendas vendieron playeras de la Selección Mexicana pero sus artículos de línea que normalmente venden tuvieron decremento en sus ventas.

"Realmente fue una venta temporal y momentánea y no creo que por más camisetas que hayan vendido les haya significado un incremento en sus ventas generales", precisó.

De acuerdo con el entrevistado no necesariamente todas las personas que fueron al centro realizaron compras en los comercios sino que muchos exclusivamente fueron al FIFA Fan Fest.

En el Centro de Guadalajara hay alrededor de cinco mil comercios establecidos , entre ellos negocios de alimentos y bebidas, restaurantes, cafés, bares, cantinas, tiendas de ropa, tiendas de telas, zapaterías, hoteles, centros joyeros, entre muchos otros rubros.

NG