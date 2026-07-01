Este miércoles 1 de julio, se llevo a cabo la reunión entre México, Estados Unidos y Canadá que tenía como objetivo discutir el Tratado de Libre Comercio entre estos países.

En esta reunión, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump decidió no renovar el tratado de manera automática por 16 años adicionales, por lo que este mantendrá su vigencia actual y tendrá que ser revisado de manera anual.

¿Cuál fue la razón de Trump para no renovar el T-MEC?

De acuerdo a la declaración del representante de Estados Unidos, Jamieson Greer, el país norteamericano decidió no renovar el tratado debido a diversas deficiencias en el tratado y los déficits comerciales que existen entre EU con los otros países que lo conforman.

¿Qué es el T-MEC?

El T-MEC surge como una versión mas reciente y actualizada del famoso Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), el cual se firmó el 1994. Su ratificación significó la eliminación de aranceles a las exportaciones y la regulación en el intercambio de bienes y servicios entre los tres países.

El actual tratado, el T-MEC, surge en 2018 en la Cumbre de Líderes G20 en Buenos Aires, Argentina.

Desde entonces, los tres países acordaron en aplicar los procesos legales adecuados para que se ratificara.

En junio de 2029, México fue el primer país en ratificar el acuerdo, seguido de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el tratado entró en vigor hasta el 1 de julio de 2020 de forma oficial.

La idea inicial del T-MEC fue realizar una actualización/modernización de las reglas ya existentes del TLCAN.

México y el impacto que ha tenido el T-MEC en el país

A raíz del tratado, México pasó a ser el socio comercial principal de Estados Unidos, superando a Canadá y China.

De octubre de 2024 a junio de 2025 el comercio de bienes entre México y Estados Unidos sumó más de 640 mil millones de dólares, esto gracias al fortalecimiento del tratado y la cooperación internacional entre ambas naciones.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) asegura que las importaciones totales de México entre 2024 y 2025 pasaron de 3.3 a 3.4 billones de dólares.

En 2025, México se consolidó como el principal comprador de Estados Unidos al concentrar el 15% de sus exportaciones totales.

El empleo se vio beneficiado

Los sectores vinculados al comercio de bienes, como industria manufacturera, transporte y comercio al por mayor, generaron 56.2 millones de empleos entre los tres países , además de que más de 10 millones de empleos dependen directamente de las exportaciones de bienes, durante 2024.

Otro sector que ha resultado beneficiado en México es el de la industria cervecera, pues los productores estadounidenses exportan insumos clave de granos a las cervecerías de México, en donde son procesados, embotellados y se vuelven a enviar a Estados Unidos para su consumo.

A pesar de que con la actualización del tratado las reglas iniciales se hicieron más estrictas en sectores como el automotriz, esto de igual forma garantizó el acceso libre de aranceles para la producción nacional, lo cual significó que autopartes mexicanas se pudieran incorporar en la cadena norteamericana.

Ahora, con el anuncio de la no renovación automática del tratado por parte de Estados Unidos, México y Canadá tendrán que esperar que se resuelvan los asuntos pendientes en las reuniones anuales o aprovechar los beneficios del mismo hasta su terminación en 2036.

NG