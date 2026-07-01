Arrancan los trabajos del nuevo tren de potabilización en la Planta Potabilizadora 1

Este miércoles 01 de julio del 2026, el Ejecutivo estatal dio a conocer que ya iniciaron formalmente los trabajos para la construcción del nuevo tren de potabilización de la Planta Potabilizadora Número 1 (PP1) "Ing. Adol Guzmán Mendez", ubicada en Miravalle.

La obra estratégica, afirmó a través de un comunicado, representa un paso decisivo para atender de fondo los retos históricos en materia de calidad del agua, particularmente en una infraestructura con 70 años de antigüedad cuya operación se ha visto comprometida debido a que el Sistema Antiguo ya cumplió su tiempo de vida útil.

El nuevo tren de potabilización se construirá en un terreno disponible dentro del mismo predio de la PP1 y contará con una capacidad de dos mil litros por segundo, lo que permitirá una mejora significativa en la calidad del agua que se suministra a la ciudad.

La obra se lleva a cabo como parte del Plan Estratégico Integral del Agua, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIA), la Comisión Estatal del Agua (CEA), y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), dijo.

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¿Para qué servirá esta nueva infraestructura?

El nuevo tren de proceso incorporará procesos avanzados de tratamiento, diseñados para responder a las condiciones actuales del agua de entrada con menores costos en potabilización, mantenimiento y energía.

La infraestructura contempla las siguientes etapas técnicas: ajuste de pH, coagulación y floculación, clarificación, filtración en arena y zeolita, oxidación con ozono, filtración en carbón activado y desinfección final con cloro.

Entre los beneficios clave del nuevo sistema, destacan procesos más eficientes de filtración que reducen el consumo de insumos químicos, remoción efectiva de olor y color, capacidad para la remoción de contaminantes emergentes; así como un tren de manejo de lodos que disminuye las pérdidas de agua durante el proceso.

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La inversión prevista para este proyecto será de dos mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con el Gobierno estatal, estas obras forman parte del compromiso de invertir en infraestructura estratégica para dejar atrás soluciones temporales "y avanzar con una visión de largo plazo que garantice agua de mejor calidad, mayor confiabilidad operativa y seguridad hídrica para el Área Metropolitana de Guadalajara", aseveró en el comunicado.

Saber más:

● La PP1 se inauguró en 1956 y lleva 70 años operando de forma continua.

● Abastece aproximadamente a 60 por ciento de la zona de cobertura del SIAPA.

JM