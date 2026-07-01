Con la finalidad de recolectar víveres y otros materiales para ayudar a las personas afectadas por los terremotos de 7.2 y 7.5 grados en Venezuela, la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha habilitado, desde este miércoles 1 de julio, un centro de acopio en la Rambla Cataluña.

En este espacio, la ciudadanía podrá llevar productos de higiene personal y de limpieza, además de alimentos no perecederos para las personas damnificadas por los terremotos de Venezuela.

El centro de acopio se ubica en la Rambla Cataluña, junto al Museo de las Artes (MUSA), en la colonia Americana de Guadalajara, y operará de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

ESPECIAL/UDEG





Entre los artículos que se recibirán se encuentran insumos para curaciones y primeros auxilios, alimentos no perecederos enlatados, artículos de limpieza e higiene personal, así como material para remoción de desechos y escombros como palas, carretillas, guantes de seguridad, entre otros.

Fue el pasado miércoles 24 de junio cuando dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 afectaron a Venezuela, provocando la muerte de más de dos mil personas al último corte, daños estructurales en varias regiones del país, 15 mil damnificados y al menos cinco mil 035 desaparecidos, según las cifras oficiales.

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Las personas interesadas en donar algún producto pueden consultar la siguiente lista:

Alimentos enlatados

• Alimento para bebé (formulas)

• Leche en polvo

• Alimento para mascotas

• Arroz

• Alimentos enlatados con abre fácil

• Cereales

• Platos y vasos desechables

• Frijoles en lata o sobre

• Verduras enlatadas

Insumos para primeros auxilios y material de curación

• Agua oxigenada

• Alcohol

• Algodón

• Cinta adhesiva médica

• Cubre

• Curitas

• Gasas estériles de 10 cm

• Gel antibacterial

• Guantes de látex (preferente de nitrilo)

• Guantes de nitrilo talla mediana y grande

• Jeringas

• Lentes protectores

• Micropore

• Repelente

• Tijeras

• Toallas húmedas para desinfectar

• Vendas

Artículos de higiene y limpieza

• Bolsas para basura

• Cepillo de dientes

• Cloro

• Detergente

• Fibras

• Jabón neutro

• Pañales para adulto

• Pañales para niño

• Papel higiénico

• Pasta dental

• Shampoo

• Toallas sanitarias

Herramientas de mano para remoción de desechos y escombros

• Botas de hule

• Botas de protección

• Carretillas

• Cascos

• Chalecos de seguridad

• Extensiones eléctricas

• Guantes de carnaza

• Lámparas de mano

• Lámparas de techo

• Lentes de seguridad

• Marros

• Martillos

• Máscara de seguridad

• Barretas

• Palas

• Pinzas

• Pinzas de corte

• Pinzas de electricista

• Pinzas de punta

• Picos

• Pilas alcalinas AA

• Pilas alcalinas AAA

JM