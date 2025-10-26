Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Baja California presentó actividad sísmica durante la madrugada de este 26 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

Durante la jornada de ayer, el SSN dio a conocer que Baja California registró sismos superiores a la magnitud 3, y dicha actividad telúrica continúa presentándose en lo que va de este domingo. A continuación presentamos más detalles de los sismos que se reportaron ayer.

Baja California

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.1 03:23:29 67 km al norte de Vicente Guerrero 20.3 km 3.1 06:43:30 28 km al noreste de Ensenada 19.9 km 3.4 07:07:48 55 km al noreste de San Felipe 7.2 km 4.0 08:50:58 54 km al noreste de San Felipe 11.9 km 3.1 08:55:35 55 km al noreste de San Felipe 11.7 km 3.3 08:55:58 58 km al noreste de San Felipe 11.3 km 3.3 09:17:25 50 km al noreste de San Felipe 2.2 km 3.2 11:26:28 56 km al noreste de San Felipe 11.5 km

Temblores registrados este 26 de octubre

Este domingo, la actividad sísmica fue registrada nuevamente en Baja California. A continuación, presentamos más detalles de dicho movimiento telúrico que afectaron a la entidad.

Baja California

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 01:54:50 53 km al noreste de San Felipe 6.2 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

