Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Baja California presentó actividad sísmica durante la madrugada de este 26 de octubre. El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.Durante la jornada de ayer, el SSN dio a conocer que Baja California registró sismos superiores a la magnitud 3, y dicha actividad telúrica continúa presentándose en lo que va de este domingo. A continuación presentamos más detalles de los sismos que se reportaron ayer. Este domingo, la actividad sísmica fue registrada nuevamente en Baja California. A continuación, presentamos más detalles de dicho movimiento telúrico que afectaron a la entidad.Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF