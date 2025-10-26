La noche del pasado sábado 25 de octubre, Chivas recibió a los Zorros del Atlas en el Estadio AKRON para jugar el partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Previo al enfrentamiento, Chivas llegó al duelo como local con 20 puntos, manteniéndose en la octava posición de la tabla general, mientras que los Zorros sumaban a penas 16 unidades y ocupaban el peldaño 11 de la lista.

Chivas logró conservar el octavo puesto tras jugar la Fecha 14 del Apertura 2025. ESPECIAL / Liga MX

Lee también: Baja California registró actividad sísmica durante esta madrugada

Chivas asciende en la tabla general

El equipo liderado por Gabriel Milito logró una presentación destacada en el partido contra Atlas, en el cual logró anotar 4 goles y solo dejó pasar una diana del equipo visitante.

En menos de 10' minutos de haber iniciado el Clásico Tapatío, el Rebaño Sagrado logró anotar el primer tanto del encuentro, firmado por Armando "Hormiga" González . Con este balón en la jaula, el joven de 22 años logró marcar 10 goles en el Torneo y está en plena disputa por el campeonato de goleo.

El equipo de Guadalajara se apoderó del esférico en casi todo el partido, lo que le valió la victoria tras dominar el terreno de juego a su antojo, poder ante el cual Atlas sucumbió. Los Zorros no tuvieron forma de destacar sino hasta el segundo tiempo, en el minuto 63', cuando Mateo García logró la primera y única anotación del visitante en el partido.

Después del encuentro, mismo que culmina el trabajo de la segunda jornada doble del Apertura 2025, Chivas logró ascender dos posiciones en la tabla general y sumar un total de 23 puntos. Con este logro, el equipo liderado por Milito se cuela en el último lugar de los equipos que podrían formar parte de la Liguilla, por lo que deberá mantener este ritmo en los dos enfrentamientos que le quedan por cumplir ante Pachuca (2 de noviembre) y contra Monterrey (8 de noviembre), en busca de la clasificación directa a la última fase del Torneo.

Chivas logra escalar dos peldaños en la tabla general. ESPECIAL / Liga MX

Chivas visitará a Pachuca en un duelo directo por mantenerse en zona de Liguilla directa el próximo domingo a las 19:00 horas, en el Estadio Hidalgo.

Te recomendamos: Dirigente del PAN afirmó que nuevos afiliados podrían ganarse un iPhone 17

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF