La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador del ganado (GBG ), ubicada en Metapa, registra un avance del 75% y se prevé que inicie operaciones a finales de junio.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria detalló que en los próximos días concluirá la instalación de los equipos industriales necesarios para generar ambientes controlados que permitan la cría de la mosca del GBG.

Estas moscas serán posteriormente esterilizadas y liberadas en territorio nacional como parte de la estrategia para contener la plaga.

Casos registrados y control sanitario

Desde noviembre de 2024, se han detectado 21 mil 131 casos de gusano barrenador en el país. De estos, 19 mil 821 han sido resueltos, lo que representa el 93.8%, mientras que mil 310 continúan activos bajo supervisión de las autoridades sanitarias.

El complejo cuenta con una extensión superior a los 3 mil metros cuadrados, de los cuales 2 mil corresponden a áreas de biocontención, diseñadas para garantizar altos niveles de bioseguridad en la producción de las moscas.

De acuerdo con las autoridades, esta biofábrica fortalecerá la capacidad del país para controlar y erradicar la plaga, además de proteger la productividad ganadera y cumplir con estándares internacionales para la exportación.

Desarrollo de cepas adaptadas

Paralelamente, especialistas del Senasica trabajan en la generación de una cepa de mosca adaptada a las condiciones climáticas de México. El objetivo es que, al reproducirse con hembras silvestres, interrumpan su ciclo reproductivo y reduzcan la propagación del insecto.

El proyecto es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Agricultura, el Senasica y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a través de su Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales.

Operativos en varios Estados

De manera simultánea, se implementan operativos en entidades como Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con la participación de 350 técnicos.

Las acciones incluyen capacitación a productores, atención de reportes, diagnóstico y tratamiento del ganado afectado, así como barridos sanitarios en zonas cercanas a casos detectados.

Además, en coordinación con el APHIS, se lleva a cabo la dispersión de moscas estériles en diversas regiones del norte del país y en una franja de 88 kilómetros en Texas, como parte de la estrategia binacional para frenar la plaga.

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