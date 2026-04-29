El Palacio Legislativo de San Lázaro fue sede de una jornada que reunió tradición, cultura e innovación, con la presentación oficial de la Botella Conmemorativa "Tequila Lab 2026" y la realización del Foro "Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, Identidad, Sostenibilidad y Proyección Internacional de México".

Teniendo como marco la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, se presentó la Botella Conmemorativa "Tequila Lab 2026", un proyecto en el que participaron 71 destilerías, en coordinación con el Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT).

En un comunicado el CRT informó que la creación de esta botella surgió a partir de un punto de acuerdo presentado por la Diputada Federal, Nadia Sepúlveda García, mediante el cual se exhortó al Consejo Regulador del Tequila, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los productores autorizados de Tequila, realizaran una botella con motivo del Mundial de Futbol.

"Por eso esta develación representa mucho más que una edición conmemorativa, esta edición especial es el resultado del esfuerzo colectivo, de la cooperación entre pequeños productores mexicanos guardianes de nuestra tierra y de marcas nacionales e internacionales, que reconocen que el Tequila no es solo una bebida sino una expresión cultural viva" señaló la legisladora Nadia Sepúlveda.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Cultura, la Diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, reconoció el trabajo que por más de tres décadas ha realizado el CRT. "Quienes con responsabilidad y compromiso protegen la autenticidad de nuestro Tequila, resguardan su Denominación de Origen, impulsan su presencia en los mercados internacionales y generan empleo y bienestar para miles de familias mexicanas, su labor fortalece esta industria estratégica" mencionó la Diputada Alma Lidia de la Vega.

En representación del presidente del CRT, Aurelio López Rocha, el tesorero del Consejo Directivo, Rodolfo González González, agradeció la participación de las destilerías y de los patrocinadores que hicieron posible esta iniciativa.

Durante su mensaje, explicó que la botella cuenta con un código QR que permite conocer más sobre el producto y los participantes. Asimismo, destacó el diseño: "En la etiqueta de esta botella, el corazón del agave se transforma en un balón que tensa la red, la cual se ve de manera sutil al mover la botella y al observarla por la parte trasera, lo verán ahora, esto es algo a similitud del instante sagrado que todo amante del futbol aguarda con el aliento suspendido: el gol, el futbol y el Tequila se unen como expresión de identidad" precisó Rodolfo González.

Por su parte, Guillermo Pelegrín Alegret Pla, representante de la Federación Mexicana de Futbol, subrayó la relevancia de ser por tercera ocasión anfitriones de un Mundial de Futbol.

"Yo creo que siendo México uno de los tres anfitriones siento que es el que más tiene que aportarle al mundo en términos de gente, en términos de raíces, en términos de cultura, en términos de arte, que va mucho más allá del futbol" recalcó.

Como invitado especial, el exfutbolista y ex seleccionado nacional, Jair Pereira recordó lo que significa jugar futbol y representar a México.

"Recuerdo muchas cosas, me toco jugar contra varias selecciones y siempre dentro del campo me preguntaban y trajiste Tequila…el futbol también tiene que ver mucho no nada más con el tema del deporte, tiene mucho que ver con el tema de valores, de pasión, al igual que el Tequila es una pasión y es un arte el poderlo fabricar" mencionó el exfutbolista.

Para la elaboración de la botella "Tequila Lab 2026" se contó también con el apoyo de patrocinadores de materiales e insumos, como Saverglass, ETIPREM, EIDEC Boxes y Tapones de Madera Soto.

El ensamble fue realizado en Tequila Sauza bajo la tutela de su maestro tequilero. Esta botella no estará a la venta, ya que será entregada como obsequio institucional por parte del organismo y autoridades.

Impulsan denominaciones de origen como motor de identidad y desarrollo

En el mismo recinto legislativo se realizó el Foro "Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, Identidad, Sostenibilidad y Proyección Internacional de México", con el objetivo de generar un espacio de diálogo legislativo, técnico y cultural para fortalecer el papel de los productos distintivos del país.

Por parte de la Secretaría de Economía estuvo presente la jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, Andrea Genoveva Solano Rendón, quien habló del Tequila como un ejemplo de éxito.

Del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), participaron su director general, Santiago Nieto Castillo, quien recalcó la postura del IMPI de un solo Consejo Regulador por Denominación de Origen y la subdirectora de la División de Innovación Comunitaria, Talía del Carmen Vázquez Alatorre, quien durante su intervención resaltó la importancia del reconocimiento de los productos del país. En representación del CRT, el Comisionado Técnico, Martín Muñoz Sánchez, expuso el modelo de éxito de la Denominación de Origen Tequila, basado en la regulación, trazabilidad y sostenibilidad. Al cierre del foro, los asistentes coincidieron en la importancia de continuar el trabajo conjunto para fortalecer a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de México.

MF