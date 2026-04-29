CETI lanza programa con Space Center Houston para impulsar talento STEAM en 2026

El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) presentó el Programa Estratégico CETI – Space Center Houston 2026, una iniciativa de vinculación internacional que busca ampliar las oportunidades académicas para estudiantes y docentes en áreas STEAM.

El anuncio fue encabezado por autoridades institucionales, junto con directivos de los planteles. Como invitado especial participó el ingeniero Andrés Araujo, coordinador de programas en español del Space Center Houston, quien destacó la importancia de acercar a Latinoamérica a los avances en exploración espacial.

Esta colaboración representa un paso estratégico para el CETI, al consolidar una alianza con uno de los centros de divulgación científica más relevantes a nivel mundial, vinculado al NASA Johnson Space Center.

Entre las principales acciones contempladas para 2026 se encuentran mentorías virtuales con especialistas internacionales para asesorar proyectos tecnológicos, así como la realización del Congreso Internacional CETI 2026, enfocado en la capacitación docente mediante conferencias y talleres.

También se desarrollarán programas de formación estudiantil orientados a la creación de proyectos innovadores, con posibilidad de experiencias académicas en Houston, además del Programa Invitado Experto, que acercará a profesionistas del sector industrial y tecnológico a estudiantes de niveles avanzados.

A mediano plazo, el CETI proyecta para 2027 una actualización curricular en sus programas de ingeniería, con acompañamiento de especialistas internacionales, con el objetivo de fortalecer la pertinencia académica.

Durante la presentación se subrayó que esta alianza permitirá robustecer la formación técnica del alumnado, al tiempo que impulsa habilidades como liderazgo, creatividad e innovación. Asimismo, brindará al personal docente acceso a metodologías de enseñanza y herramientas pedagógicas de vanguardia.

Con esta iniciativa, el CETI avanza en su estrategia de internacionalización y refuerza su apuesta por consolidar a Jalisco como un referente en educación tecnológica e innovación.

YC