Mundial 2026: Confirma si lloverá durante los partidos que se disputarán en Guadalajara

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será un evento histórico al ser la primera edición organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, con la participación récord de 48 selecciones. En este escenario, Guadalajara se prepara para consolidarse, por tercera ocasión, como una de las sedes mundialistas más importantes del país.

El Estadio Akron, ubicado en Zapopan, será el epicentro de la pasión futbolística al albergar cuatro encuentros de la fase de grupos , atrayendo a miles de aficionados que buscan ser parte de esta gran fiesta deportiva.

Ante la magnitud de este evento, la logística y la planificación son factores fundamentales para garantizar el éxito de la justa y la seguridad de los asistentes. Más allá de la infraestructura y los operativos de seguridad, existe un elemento natural que los organizadores y visitantes deben tomar en cuenta: el clima.

Las condiciones meteorológicas jugarán un papel determinante en el desarrollo de las actividades, por lo que conocer el pronóstico a largo plazo resulta esencial para quienes asistirán a los partidos en la capital jalisciense.

El pronóstico de los expertos para la justa mundialista

Frente a la incertidumbre climática, especialistas confirmaron que existe una alta probabilidad de precipitaciones durante los partidos del Mundial 2026 en la ciudad. De acuerdo con los análisis meteorológicos, el arranque del torneo internacional coincide directamente con el periodo en el que habitualmente se establece el temporal en Jalisco. Esta situación incrementa las posibilidades de que los aficionados experimenten lluvias y tormentas eléctricas mientras disfrutan de los encuentros.

Los partidos en el Estadio Akron están programados para disputarse los días 11, 18, 23 y 26 de junio de 2026. El calendario oficial establece que el recinto abrirá sus puertas para recibir a diversas selecciones, destacando el esperado encuentro de la Selección Mexicana el 18 de junio.

Es precisamente durante estas fechas cuando las condiciones atmosféricas en el Área Metropolitana de Guadalajara suelen presentar mayor inestabilidad, propiciando la formación de nubes y la caída de lluvia sobre el terreno de juego.

La razón principal detrás de este pronóstico radica en el comportamiento estadístico del clima en la región occidente. Se ha detallado que, aunque la temporada de ciclones tropicales inicia oficialmente el 15 de mayo, el comienzo estadístico de la temporada de lluvias en Jalisco suele registrarse entre el 8 y el 12 de junio. Esto significa que el partido inaugural en Guadalajara, fijado para el 11 de junio, se llevará a cabo justo en el umbral del inicio del temporal.

Lluvias marcarían partidos del Mundial 2026 en el Estadio Akron

Los especialistas han señalado que es posible que la temporada de precipitaciones se adelante a finales de mayo, dependiendo de la actividad ciclónica. Esta variabilidad climática implica que, para las fechas en las que se desarrollarán los cuatro partidos en el Estadio Akron, el temporal ya podría estar plenamente establecido.

Las lluvias en Guadalajara durante junio suelen ser vespertinas o nocturnas, acompañadas de fuertes rachas de viento y actividad eléctrica, factores que podrían influir en la experiencia de los espectadores.

Ante este panorama meteorológico, la presencia de tormentas obligará a las autoridades, a la FIFA y a los administradores del estadio a implementar medidas preventivas rigurosas.

Protección civil deberá contemplar protocolos de actuación en caso de tormentas severas, garantizando rutas de evacuación seguras. Asimismo, se recomienda a los aficionados mantenerse informados sobre los pronósticos diarios y prepararse con impermeables y calzado adecuado, evitando el uso de paraguas que puedan obstruir la visibilidad o representar un riesgo en las gradas.

Aunque Guadalajara promete ser una sede inigualable durante el Mundial 2026, el clima dictará sus propias reglas, por lo tanto, os miles de visitantes que arribarán a la ciudad deberán empacar no solo sus camisetas, sino también la disposición para disfrutar del mejor fútbol del mundo bajo el característico y refrescante temporal tapatío.

YC