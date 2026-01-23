Instalarán mil 500 nidos de lluvia este año en Jalisco

El Gobierno del Estado proyecta la instalación de mil 500 nidos de lluvias en diversos municipios del estado.

Ernesto Marroquín Álvarez, titular de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, informó que en comparación al año pasado este año serán menos los que se instalen pero serán de mayor escala.

"Tenemos una inversión de 80 millones de pesos, ahora lo que se va a buscar es que no sólo sean en casa habitación sino abarcar más; meterlo en escuelas, en hospitales, en centros comunitarios donde los nidos de lluvia puedan dar el beneficio a más personas", comentó.

Añadió que con esto buscarán tener un mayor impacto en la población.

Ernesto Marroquín Álvarez, titular de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua. EL INFORMADOR / A. Navarro

El funcionario añadió que continuarán colaborando con las empresas que apoyan este proyecto.

"Obviamente es bienvenida esa sinergia que hacemos con las empresas socialmente responsables y estamos trabajando con Arca Continental, hemos trabajado con Diageo y otras empresas que han apoyado en todo este tema", subrayó en entrevista.

Los nidos de lluvia permiten almacenar el agua pluvial para usarse en los baños y otras necesidades de los planteles escolares, hospitales, mercados, etc.

Esta iniciativa no solo representa un paso hacia un uso más inteligente de los recursos naturales, sino también un compromiso con la sostenibilidad, la autosuficiencia y el bienestar de las comunidades.

