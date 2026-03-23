La mañana de este lunes, quienes se dijeron habitantes de la Ribera de Chapala y zonas cercanas, se manifestaron en dos distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara para mostrar su inconformidad contra la construcción del proyecto Solís -León , que pretende fortalecer el abastecimiento de agua potable a las ciudades de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao, en el Estado de Guanajuato, pero que pone en riesgo el abastecimiento de la Laguna de Chapala debido a posibles bloqueos en los escurrimientos naturales.

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El primer punto fueron las instalaciones de la sede de la Conagua, ubicada sobre la avenida Federalismo al cruce con Garibaldi, en la zona Centro, donde por algunos instantes bloquearon la vía principal con pancartas e, incluso, algunas pequeñas balsas, generando por momentos fuerte carga vial , que llegó a la Comisaría de Vialidad a desviar a los vehículos a vías alternas.

Manifestaciones alertan por afectaciones a la Laguna de Chapala

Los manifestantes compartieron su preocupación ante el proyecto, al considerar que el mismo generaría afectaciones directas al lago, el cual funciona, además de como abastecedor de agua para la ciudad, como regulador ecológico de la región.

Luego de este punto, las y los manifestantes se dirigieron a Ciudad Judicial, en el municipio de Zapopan, donde también por momentos bloquearon la circulación del Periférico con sentido al sur de la ciudad, con pancartas y mantas plasmadas con las frases "¡Es por Chapala!" "No al Acueducto Solís".

Crece rechazo social al acueducto Solís-León

La protesta en este punto en particular derivó ante la decisión del Tribunal Colegiado que desechó el 40% de los 10 mil amparos individuales y colectivos que se promovieron en contra de la construcción del proyecto mencionado , el cual, han insistido pobladores, organismos civiles e incluso alcaldes de la ribera, debe ser reconsiderado por la Federación y por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, principal impulsora del mismo.

Apenas ayer domingo, en el marco del Día Mundial del Agua, quienes lideran los Ayuntamientos de Jamay, Jocotepec, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán, Chapala, Poncitlán, Tuxpan y La Barca, nuevamente manifestaron su oposición ante esta obra, que actualmente se encuentra en etapa de ejecución.

Conoce más…

El acueducto de la presa Solís-León pretende llevar el abastecimiento de agua potable a las ciudades de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao, en el Estado de Guanajuato.

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El proyecto consiste en obtener 119.91 millones de metros cúbicos al año, equivalentes a 3 mil 802 metros cúbicos por segundo, mediante un acueducto en la presa Solís y destino en la ciudad de León a través de una línea principal de 201 kilómetros, es decir, que desde la presa Solís serán conducidos a la zona urbana de los municipios de León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Silao, Guanajuato.

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