El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, a través de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre (URFST), realizó labores de supervisión en el paraje conocido como “Los Asadores” , en el bosque La Primavera, con el objetivo de evaluar las condiciones de la fauna silvestre tras el incendio forestal registrado el domingo y que afectó a 224 hectáreas.

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Revisan impacto en flora y fauna de La Primavera

Durante el primer recorrido, los especialistas constataron una considerable afectación en la vegetación a ras de suelo, así como en arbolado previamente dañado por siniestros anteriores, aunque, hasta el momento, no se han localizado ejemplares lesionados.

En contraste, sí se identificó la presencia de aves y algunos reptiles que permanecen en el área.

Se prevé la instalación de un punto de hidratación tipo “oasis”, a fin de evitar que la fauna silvestre descienda hacia zonas urbanas en busca de agua y alimento.

CORTESÍA

"En esta etapa donde el bosque es más inestable, se pide no visitarlo, ya que la fauna va a empezar a moverse nuevamente y es necesario evitarles estrés en su entorno", señaló Luis Alberto Cayo Cervantes, director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal.

Por su parte, Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco informó que el incendio fue controlado en su totalidad antes de la medianoche.

Mantienen vigilancia y prevención en el bosque La Primavera

Al momento, se continúa con labores de supervisión y enfriamiento en puntos calientes detectados en zonas medias del área afectada, sin que representen riesgo de propagación. En las labores participaron 105 brigadistas y se reporta una superficie aproximada de 224 hectáreas afectadas.

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Piden a la población evitar quemas agrícolas o de cualquier tipo.

CORTESÍA

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a no ingresar al bosque durante esta etapa crítica , así como a evitar actividades recreativas como ciclismo o el uso de cuatrimotos, y el ingreso con mascotas, especialmente perros, con el fin de reducir el estrés en la fauna silvestre.

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