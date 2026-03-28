Alrededor de 80 policías de Guadalajara resguardan esta mañana el Parque de la Revolución para mantener los acuerdos a los que se llegó con comerciantes y evitar esta actividad en el nuevo espacio restaurado por el gobierno tapatío. El secretario general del ayuntamiento, Manuel Romo Parra, señaló que en el lugar se llevarán a cabo actividades culturales, artísticas, educativas y deportivas, pero el comercio ya no regresará.

El funcionario detalló que 533 comerciantes aceptaron reubicarse al Tianguis Cultural, en las inmediaciones del Parque Agua Azul; a la explanada del Panteón de Mezquitán y en el Parque del Refugio. Adelantó que el próximo martes sostendrán una nueva reunión con los líderes como parte del diálogo permanente que llevan a cabo con el sector.

“El próximo martes vamos a tener una reunión con los coordinadores de estos comerciantes para platicarles en qué consiste el nuevo decreto que aprobó el ayuntamiento, que prohíbe que haya cualquier tipo de comercio establecido en este parque. Y seguirlos apoyando, seguir buscando alternativas para que ellos puedan seguir desarrollando esta actividad”, dijo.

No volverá el comercio al "Parque Rojo"

“Es uno de los denominados hitos urbanos, donde se prohíbe cualquier tipo de comercio. Específicamente el 'Parque Rojo' deberá seguir teniendo esa vocación de ser un lugar donde reciba actividades culturales, actividades artísticas, educativas, deportivas. Cualquier tipo de expresión social que la gente quiera tener en el parque; para eso son los parques, son espacios públicos específicamente para ellos, pero para el comercio ya no es”, añadió.

Los líderes de los comerciantes, anotó Romo Parra, saben que ya no podrán regresar al Parque de la Revolución; en su lugar el ayuntamiento trabaja en la difusión de sus nuevos espacios, entre otras demandas.

Por su parte, el comisario de Guadalajara, Ismael Ramírez Méndez, indicó que desde finales del año pasado se mantiene un operativo de vigilancia permanente en la zona, en el que también participa personal de Protección Civil y Bomberos y de Inspección y Vigilancia del municipio.

El objetivo, afirmó, es garantizar la seguridad de las personas que visitan el parque y espacios aledaños. “Hemos estado reforzando la vigilancia en la zona de manera permanente, las 24 horas del día. De igual manera, es el mismo operativo que el día de hoy estamos cubriendo con diferentes áreas de gobierno”.

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AO

