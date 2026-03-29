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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 29 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Martes 31 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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