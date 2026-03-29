Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 29 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Martes 31 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 5 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto