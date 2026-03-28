Jalisco es una de las entidades que participará en el Simulacro Nacional 2026 y, por lo tanto, los tapatíos se mantienen al pendiente de lo que ocurrirá el próximo 06 de mayo que es cuando tendrá lugar este ejercicio... ¿pero sonará la alerta sísmica o sólo llegará el mensaje de advertencia a los celulares aptos para ello? A continuación, te damos más detalles al respecto.

¿Habrá alerta sísmica en Jalisco por el Simulacro Nacional 2026?

De acuerdo con información oficial, hay 14 mil 191 altavoces instalados en el territorio mexicano, y sí: hay varios de ellos en Jalisco que estarán listos para activarse a las 11:00 en punto de la mañana del 06 de mayo del 2026.

El Universal detalló en un listado de entidades de México donde sonará la alerta sísmica que Jalisco sí está contemplado en esta actividad.

Los altavoces que los tapatíos escucharán en el Simulacro Nacional 2026 están instalados en su mayor parte en la Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo que el distintivo sonido creado en 1993 se hará presente para invitar a la evacuación de los edificios.

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¿En qué otras entidades de México sonará la alerta sísmica?

Además de Jalisco, en estos estados de la República también hay altavoces que se activarán para el Simulacro Nacional 2026:

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Michoacán

Morelos

Chiapas

Colima

JM

