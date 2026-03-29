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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 29 de marzo anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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