Ayuntamiento tapatío interviene Mercado San Juan de Dios y alrededores para mejorar su imagen urbana

Este miércoles el gobierno de Guadalajara dio a conocer la intervención realizada en el Mercado Libertad, también conocido como San Juan de Dios, y sus alrededores, con el objetivo de mantener la seguridad del inmueble, pero también de mejorar la imagen urbana de la zona.

La Coordinación de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Obras Públicas del Gobierno de Guadalajara fueron quienes intervinieron el espacio, poniendo especial énfasis en la actualización de las medidas de Protección Civil, "acciones que complementan los trabajos que ya se han realizado en el mercado y que están encaminados a rehabilitar el entorno y equipar el espacio comercial para mejorar la estadía de locatarios, visitantes y transeúntes", dijo la alcaldía en un comunicado.

"El Gobierno realizó la limpieza general del entorno, reparación de banquetas y elementos en la plazoleta central del mercado, sustitución de bolardos en las inmediaciones, así como intervención en el arbolado . Con apoyo de cuatro Escuadrones de Limpieza se realizó el hidrolavado del cuarto de basura, poda de áreas verdes, acciones de mejoramiento urbano y se hizo un operativo relámpago en el entorno", señaló en el documento.

Además, dijo, se llevó a cabo la pintura y limpieza de bancas en el contorno del mercado y en el Jardín Cabañas, donde se sustituyó el mulch. También se realizó el fondeo de un muro para la posterior intervención artística.

Estas acciones se llevaron a cabo en la plazoleta del mercado, así como en vialidades aledañas como Dionisio Rodríguez, Calzada Independencia, Cabañas, Javier Mina y Pedro Moreno, en el tramo del Paseo de las Novias, además del Jardín Cabañas.

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Por su parte, la Dirección de Obras Públicas renovó el sistema contra incendios e hidrantes, incluyendo diagnóstico, sustitución de bombas y tablero de arranque; atención a transformadores; implementación de sistema de ventilación en el patio central; limpieza de paraboloides; nueva instalación eléctrica en el patio interior; renovación del piso en el patio interior e implementación de señalética en accesos principales, dijo el gobierno municipal.

Además, a través de la Gerencia Nocturna se tienen acciones permanentes en las inmediaciones de San Juan de Dios, que consisten en el retiro de madera, cacharros y otros residuos; el manejo y mantenimiento de arbolado en el Mercado San Juan de Dios, el Jardín Cabañas, la Colmena y la explanada de San Juan de Dios, así como en el Parque San Juan de Dios; barrido manual; hidrolavado y la recolección constante de la basura.

SABER MÁS

El Gobierno de Guadalajara también recordó que ha emprendido diversas intervenciones en este Mercado, desde julio a la fecha, para mejorar este espacio emblemático de la Ciudad, siendo estas:

* Implementación de sistema de ventilación y extracción

* Donación de seis contenedores para el manejo de residuos sólidos

* Rehabilitación de un reductor de velocidad en la Calle Cabañas

* Bacheo de 2 mil 151 metros cuadrados en vialidades aledañas

* Eliminación de 473 metros cuadrados de grafiti

* Reparación de 11.2 metros cuadrados de banquetas

* Sopleado en 4 mil metros cuadrados

* Balizamiento de 6 mil 300 metros lineales

* Retiro de publicidad

* Mejoramiento de 200 metros de machuelos

YC

