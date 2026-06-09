La Línea 3 del Tren Ligero se encuentra fuera de servicio desde hace aproximadamente 30 minutos, indicó una trabajadora en la estación Guadalajara Centro. El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que se detuvo la operación debido a un objeto en las vías.

La dependencia detalló que una persona “ajena a la operación” arrojó una tapa de concreto y su personal operativo ya atiende la situación para restablecer el servicio.

Luego de unos minutos, el Siteur confirmó a través de su canal oficial de Telegram que la circulación del Tren se restableció “tras la revisión de la zona de vías y el retiro del objeto, sin que se registraran daños”, se lee.

El servicio se normaliza de manera gradual, explicó el organismo, por lo que le pidió paciencia a los usuarios que resultaron afectados por los retrasos.

¿Qué otras interrupciones ha tenido el Tren Ligero?

En las últimas semanas, el servicio del Tren Ligero en la ciudad ha tenido paros en su operación. El pasado 7 de junio la circulación de la Línea 1, en la intersección de Juárez - Refugio, se detuvo debido a la falta de suministro de energía. El servicio se restableció una hora después.

En tanto, el pasado 20 de mayo se reportó que la circulación de la Línea 3 se detuvo debido a una persona ajena a las vías en la intersección Mercado del Mar-Belenes. El servicio se restableció poco más de 30 minutos después.

JM