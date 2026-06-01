A más de un mes de que iniciaron las obras de modernización y rehabilitación de escaleras eléctricas en estaciones del Tren Ligero, el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), Amílcar López Zepeda, aseguró que el 92 por ciento de los equipos se encuentran en funcionamiento y están por emprender la sustitución de dos escaleras en las estaciones Lázaro Cárdenas y Periférico Belenes, de la Línea 3.

Estos trabajos podrían suponer cierres parciales en los accesos, según informó el funcionario el pasado 13 de mayo, debido a la magnitud de los trabajos.

"Ya llegaron las dos nuevas escaleras que se van a tener que cambiar completamente, que son Lázaro Cárdenas y (Periférico) Belenes. Para esas se va a requerir una operación un poco más exhaustiva debido a la configuración para la incorporación de estas escaleras […]. Vamos a hacer ahora la operatividad para colocarlas", indicó.

SITEUR y el Estado jalisciense habían anunciado plan de rehabilitación en abril

El pasado 20 de abril, SITEUR y el Gobierno del Estado anunciaron un plan emergente para la rehabilitación de escaleras eléctricas y elevadores. López Zepeda destacó que a 54 días del inicio de la estrategia "vamos en los tiempos que nos habíamos puesto como objetivo". Incluso, resaltó que ampliaron la meta de 95 a 98% de operatividad de todos los equipos de la estaciones operadas por el Sistema.

En el arco poniente de Mi Macro Periférico, anotó, ya se hizo la rehabilitación de los elevadores. "Son 35 equipos los que nos hacen falta, sobre todo el cambio de estas dos escaleras que son muy complicadas para su reparación y que se tuvo que hacer la adquisición completa", añadió.

Hace poco más de dos semanas atrás, el director reportó que 88% de escaleras y elevadores estaban en funcionamiento. En entrevista con medios de comunicación, detalló que en una primera etapa trabajan en los elevadores de Mi Macro Periférico "conforme al plan que se tenía".

El plan emergente contempla obras durante 100 días y son independientes al Mundial de futbol que se celebrará en Guadalajara.

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AO

